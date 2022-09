La arrastraron del cabello: ladrones no se conformaron con robar a mujer en TransMilenio

TransMilenio, el sistema de tranporte público de Bogotá, es escenario constante de hechos de inseguridad. El último que se hizo mediático fue la aberrante denuncia de la ciudadanía que se hizo viral en redes sociales cuando un sujeto fue cogido con el pantalón desabrochado luego de haberse masturbado en frente de una mujer en el transporte. Un nuevo hecho se presentó en la noche del jueves 1 de septiembre, cuando un grupo de atracadores robó a una mujer de una manera indignante.

Ahora parece que en Bogotá los ladrones no se conforman solo con robar a sus víctimas, sino que se proponen maltratar terriblemente a la ciudadanía para lograr su cometido criminal. El nuevo hecho se presentó en inmediaciones de la estación Calle 142, estación de la Autopista Norte, en donde un grupo de cinco delincuentes lograron someter a una mujer para que entregara sus cosas.

Lo grave de este caso, es que, según denunció la mujer, las personas que estaban a su alrededor no hicieron nada por ayudarla, aún cuando ella emitió gritos de auxilio. Adicionalmente, la mujer contó que la arrastraron del cabello para poder atracarla, mientras ella se aferraba a sus cosas para que no pudieran quitárselas.

El hecho fue reportado por el Ojo de la Noche y sucedió al interior de un bus de TransMilenio que ya llegaba a esta estación para que sus pasajeros pudieran bajarse y subirse quienes estaban esperando. Sin embargo, varios delincuentes se subieron al bus y procedieron a intimidar a la víctima. “Venía en el TransMilenio, cuando abordaron al bus cinco personas, entre ellas mujeres y hombres y de una se abalanzaron contra mí. Al yo sentirme así atacada, tomé mis pertenencias fuertemente para no soltarlas, pero pues era difícil luchar con ellos. Me arrastraron hasta la puerta del vagón”, contó la víctima del robo.

De igual forma, la mujer contó que una de las mujeres que estaba dentro del grupo de atracadores la golpeó en varias ocasiones con patadas para conseguir que soltar su bolso. “Allí yo seguía forcejeando y pidiendo ayuda, como yo tenían aún el control de mis cosas, que por favor alguien me auxiliara, no tuve respuesta alguna. Una de las mujeres que venía con ellos me atacó, me pegó una patada en la cara, me halaron del cabello, me botaron hacia la vía del TransMilenio y pues finalmente fue ahí donde perdí literalmente mis cosas”, añadió la mujer.

El hecho de inseguridad se suma a los múltiples que se han dado al interior del sistema masivo de transporte, que en muchas oportunidades, y sobretodo a altas horas de la noche, se queda sin vigilancia ni presencia de las autoridades, como la Policía o los gestores de convivencia del sistema.