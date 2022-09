No estamos presionando a nadie: MinInterior se defendió tras convocar movilización para apoyar la Reforma Tributaria

Toda una polémica ha surgido en redes sociales, luego de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, asegurara que necesitan “apoyo” popular para que la Reforma Tributaria, presentada en el Congreso como mensaje de urgencia, sea aprobada.

Sus palabras se dieron durante el marco del Diálogo Regional de Paz y como parte de las conversaciones sobre el territorio del departamento del Cauca azotado por el conflicto armado, para hablar con la población y llevarse un balance de esta región del país.

“Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. Necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes”, dijo Prada.

Esta propuesta fue apoyada por la senadora, Clara López, quien aseguró a Revista Semana que es lo corresponde hacer. “Uno se opone cuando es en contra de los pobres y ahora se tiene que salir a movilizar porque es a su favor”.

Mientras que el congresista, Gustavo Bolívar, rechazó la propuesta y dijo que no era necesario realizarla. “A mí me parece que no es necesaria una movilización porque el empresariado colombiano ya entendió que si no hacemos esa reforma tributaria el país se hunde y si se hunde el país se hunden las empresas”.

MinInterior, Alfonso Prada se defiende

En la tarde de este jueves, ante las voces de rechazo y apoyo por la propuesta, el ministro del Interior se defendió y culpó a una falta de interpretación del lenguaje. “Hay que entender el lenguaje. La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie. La movilización social se da aquí en el territorio. En las asambleas populares. En los salones comunales”.