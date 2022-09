Críticas a MinMinas: le están cobrando su gesto al mandar a callar a asistentes de un evento

La ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, participó en un conversatorio en el que vivió un momento incómodo por sus declaraciones. Lo que dijo, al parecer, no lo supo interpretar y esto generó la crítica inmediata de los asistentes, pero su reacción en ese momento fue mandar a callar a quienes susurraban.

El hecho se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde muchos aseguraron que la ministra no entendía por qué la gente hablaba y la razón era la idea “descabellada” que dio.

Todo ocurrió en el Congreso Nacional de Minería donde este jueves participó la alta funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro y se convirtió en su primer encuentro con los mineros de todo el país.

Ahí dijo: “Nosotros necesitamos exigirle también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos porque de ese decrecimiento depende que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”...

Entonces, en medio de su discurso, desvió su atención hacia el público y escuchó que varias personas estaban hablando. Fue ahí cuando interrumpió su intervención y manifestó:

“Como yo le diría a mis estudiantes, por favor los de la segunda fila en la mano derecha que si nos hacen silencio, por favor, para poder seguir. Gracias”.

Esta reacción rápidamente dio de qué hablar y en redes sociales aseguraron que la idea de la ministra fue la que provocó los comentarios. “Lo peor es que ella no entiende por qué la gente susurra”, escribieron en Twitter.

El médico Julián A. Fernández-Niño, que hizo parte del Ministerio de Salud, aseguró que la ministra “necesita una asesora de comunicación urgente”. Y agregó: “Colombiano en lugar de ‘exigir’, puede exhortar. Y no creo que sea a pedirles ‘decrecimiento económico’. Me parece que quería decir otra cosa pero las comunica de forma terrible y confusa, y eso no ayuda políticamente”.