Con video como prueba, ahora acusan de abusador sexual al empresario Carlos Mattos

Tras varios días de haber sido trasladado a la cárcel El Bosque, en la ciudad de Barranquilla, argumentando problemas de salud, el magnate de Hyundai, Carlos Mattos enfrenta ahora una nueva acusación. Se trata de abusos sexuales, que según varias fuentes citadas por el medio La Nueva Prensa, se habrían cometido de manera sistemática por parte del hombre en contra de varios reclusos.

La situación ha sido denunciada y fue precisamente este medio de comunicación quien obtuvo un video en el que se probaría que Mattos llevaba a cabo estos casos de acoso y abuso sexual al interior del centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, en donde estuvo preso por varios meses a la espera de avances en su proceso judicial. El denunciante principal de estos hechos reveló a La Nueva Prensa que el empresario acosaba sexualmente a reclusos bajo amenazas.

“Los reclusos que no accedían a sus pretensiones sexuales los hacía trasladar el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)”, fueron algunas de las palabras que pronunció este hombre, que habría proporcionado el video como prueba de lo que estaba afirmando.

En el video se puede observar a un hombre conversando con el empresario y diciéndole qué es lo que quiere, a lo que él contesta con la petición sexual.

- Yo quiero que usted me diga, don Carlos, qué quiere usted. Porque es me siento incómodo cuando usted me toca y pasa por allá, me siento incómodo.

- Y ¿qué quiere? Yo le agarro la verga, usted agarra la verga.

- No, pero a mí no me gusta eso.

- ¿Entonces? Si es lo único que a mí me gusta.

- A usted le gusta eso pero yo no (...) usted sabe que yo no. Usted sabe cómo es, viejo, que yo a usted lo respeto mucho ¿Sí ve? Entonces uno tiene que... igualmente, como usted me dice: amigos y respeto.

- Perfecto.

El recluso que denunció la situación también señaló que supuestamente el empresario maneja el INPEC a su antojo y que incluso el propio director del penal tenía “amplio conocimiento de los constreñimientos que sufrían los internos a cambio de dinero”. Sin embargo, la denuncia nunca salió a la luz, según contó el recluso, porque el director no quería que se obstaculizara el traslado de Mattos hacia otro centro carcelario. Vea el video completo:

#Exclusivo | Presos en Cómbita denuncian haber sido abusados sexualmente por Carlos Mattos y silenciados por el director de la cárcel. Guardianes de ese presidio también lo han señalado de corrupción.

Por Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO)https://t.co/HWwTuFoWOT - @lanuevaprensaco pic.twitter.com/YrJ0fwZJBQ — La Nueva Prensa (@lanuevaprensaco) September 1, 2022

La condena que se cayó en contra de Carlos Mattos

El magnate de Hyundai, Carlos Mattos, ha protagonizado un proceso judicial lleno de trabas y jugadas en el que ha salido beneficiado. Tras ser condenado, el empresario habría salido nuevamente favorecido luego de que se conociera que otra condena que se le había impuesto fue anulada. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad para la condena que le otorgaba cinco años y nueve meses de prisión, la cual le fue impuesta el pasado 7 de junio por el juez 11 penal del Circuito de Función de Conocimiento de Bogotá.

Luego de haber estado en España y haber sido extraditado por ese país tras solicitud de las autoridades colombianas, el empresario comenzó a ser juzgado en territorio nacional, en donde se le aperturó la debido investigación por estar implicado en un caso en el que trató de manipular la rama judicial a su favor.

La condena que le anularon al empresario sería la segunda que se cae en medio del proceso judicial que lo acompaña. Esta vez, se debe a que el tribunal que lo investiga no habría logrado determinar el incremento patrimonial que habría tenido el magnate gracias a las decisiones judiciales que vinieron luego de sobornos que entregó a funcionarios de la rama judicial. En este caso, se trata del soborno en el que Carlos Mattos habría enviado una caja llena de dinero a una jueza de la República para que tomara una decisión que lo favoreciera.