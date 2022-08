[En video]: Profesora golpeó a su alumno por no cantar en una presentación

Un caso de maltrato infantil fue denunciado a través de un video en un colegio, donde una profesora golpeó a su alumno pequeño en frente de sus compañeros y ante la mirada de varias colegas, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre.

Como se puede ver en el video, todo sucedió durante una presentación escolar en la cual los menores debían mostrar su talento. Y aunque, al parecer, el menor en cuestión ya lo había hecho anteriormente, no quiso cantar el tema que tenía preparado para ese momento.

Fue entonces cuando la profesora del lugar reaccionó de manera violenta y la emprendió a palmadas en contra del alumno, cuya edad se presume que es de entre 7 y 10 años. Posteriormente, le jala del brazo y lo sacude para sentarlo al lado del resto de pequeños que presenciaron el hecho.

En redes el video ha generado indignación y los usuarios han comentado que la docente “si no tiene paciencia para los niños no entiendo por qué escoge ser profesora”, “nadie la obliga a ir a trabajar con niños si no le gusta”, “por culpa de personas sin vocación, como esa docente, es que hay muchos niños que no quieren ir al colegio y los padres piensan que son excusas”, “si a ella la criaron a punta de castigos como ese, su deber es cambiar el patrón” y “ojalá nunca la dejen volver a trabajar en un colegio por maltratadora”, fueron algunas opiniones.

De igual forma, en redes piden una investigación del Ministerio de Educación para que la docente sea sancionada por su comportamiento.

Por su parte el ICBF informó que “se brinda acompañamiento y asistencia técnica a la Comisaría de Familia del municipio de San Onofre en Sucre que, por competencia territorial, tiene el caso de maltrato a un niño por parte de una educadora. Debemos proteger y garantizar los derechos de niñas y niños”.

Cabe recordar, que en días recientes, otro hecho de maltrato infantil en Colombia tuvo sus primeros avances, luego de que la Fiscalía General de la Nación acusara formalmente a la religiosa Catalina Cañón por el delito de tortura agravada contra un niño de 9 años, estudiante de la Fundación Hogar Monserrate, un internado ubicado en la vereda Tilatá-El Sisga, en Chocontá (Cundinamarca). En conclusión, la audiencia preparatoria tendrá lugar el 5 de septiembre.