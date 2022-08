Esta es la historia del habitante de calle que ahora es abogado y sueña con tener su propio bufete

Tres décadas y media, las calles solas y tenebrosas del centro de Bogotá, fueron testigos de los pasos que Juan Luis Castellanos atravesó en los momentos más difíciles de su vida, cuando las drogas eran su único refugio.

Ahora, el pasado 22 de agosto, la Universidad Libre lo recibía para oficialmente dar inicio a una nueva etapa: graduarse como abogado a sus 56 años. Junto con sus compañeros y profesores, quienes se emocionaron y lo aplaudieron una vez fue nombrado, Castellanos, quien pasó años como habitante de calle, era merecedor de todos los honores y reconocimientos.

“Estuve deambulando por lugares como El Cartucho, El Bronx y Cinco Huecos, consumiendo droga y viviendo la degradación del ser humano. Haber sido testigo presencial de situaciones criminales como que, por una mala palabra o una mirada, le quitaran la vida a una persona. Sí, porque créanlo o no, aún son personas; claro, en una condición deplorable, indigente y casi infrahumana”, dijo mientras vestía de toga y birrete azul, y en su mano sostenía el diploma.

En medio de esta situación, Juan Luis contó que fue “bendecido por Dios”, pues lo mantuvo con vida a pesar de haber sufrido un accidente que le comprometió una de sus piernas, ser baleado cerca al corazón y apuñaleado cerca de su cuello.

“Nunca me lo busqué, simplemente lo tuve que vivir por estar en lugares y horas no indicadas y por eso me tocó asumir las consecuencias. En el inframundo de las drogas conocí a periodistas, médicos, arquitectos, industriales que por cosas de la vida, llegaron a la indigencia que ocasiona el consumo incontrolado de drogas. Todos coincidimos en algo: Estar en ese lugar y en esa condición, es estar en el infierno”.

Así fue como se convirtió en abogado

Hace siete años, Juan inició un proceso de rehabilitación junto con el apoyo de su familia y el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social. Allí conoció a la facilitadora, Astrid Nieto, a quien recuerda con cariño pues creyó en él desde el primer instante. “Rehabilitarse no ha sido un proceso fácil, todos los días me levanto con el empeño de recuperar el tiempo perdido y retomar un espacio en la sociedad y en el seno de mi familia”.

En medio de este proceso, contó que su refugio más seguro fueron los estudios. Por eso Nieto se contactó con los hermano del abogado, quienes no dudaron en que nuevamente retomara su carrera.

Es así como luego de seis años de preparatorio, judicatura y aprender un segundo idioma en tiempo récord, logró culminar con éxito sus estudios. ”Con el tema me quedaba mucho tiempo libre, así que puede dedicarme enteramente a eso (...). Además, siempre fui muy juicioso”, le contó en entrevista a El Tiempo.

La ceremonia de graduación

“Sí se puede” fue la frase que se escuchó en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, cuando Juan Luis subió a recibir su diploma como jurista y saludaba de mano a sus colegas y docentes.

“Me siento orgulloso y complacido de haberme podido graduar de abogado, en mi querida Universidad Libre que tanto me ha dado, y donde me acogieron como un miembro más, sin discriminación, ni estigmatización alguna. Sólo tengo palabras de agradecimiento con mis compañeros, con el personal administrativo y con los profesores y directivas de mi facultad y de la institución en general”, dijo.

Ahora, este togado sueña con abrir su propio bufete y acompañar procesos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de calle. “El mensaje es que no hay que desfallecer, siempre hay una luz y lo que hace falta es mirar más allá. Y a los padres, que nunca dejen de apoyar a sus hijos. Yo estaré eternamente agradecido con ellos”, señaló para el mismo medio.

De acuerdo con las cifras de atención a habitantes de calle, entregadas por la Secretaría de Integración Social, a corte de 30 de junio de 2022, 12.879 ciudadanos recibieron los servicios de la entidad.

En la actualidad, esta institución rectora de las políticas sociales dispone de 12 centros de atención para habitantes de calle con un total de 2.487 cupos.