“La mejor de la U”: exaltan tierno video de docente que cargó bebé de una de sus estudiantes

En Twitter un video se volvió viral luego de que una joven publicara en su cuenta, el momento en que una docente sostiene a un bebé mientras explica uno de los temas durante su clase.

Inmediatamente la grabación tuvo un gran alcance y acogida que hasta ahora cuenta con más de 1,7 millones de reproducciones. La protagonista de la grabación es Karol Viviana Vega, profesora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. “Mi profe de procesal civil cuidando el hijo de una estudiante para que pueda prestar atención a clase. Un gran ejemplo de empatía y superación”, escribió la usuaria que publicó el video.

Fue precisamente por este hecho que miles de usuarios exaltaron su humanidad por no solo aceptar con amor al bebé de una de sus alumnas, si no también cuidar de él.

“¡Karol Vega siempre distinguiéndose por su calidad humana! Sin olvidar la gran profesional que es”. “Dile que la admiro”. “Dile a tu profe que la quiero mucho”. “Mi profesora favorita, la mejor en procesal y ni hablar de la elegancia”, fueron algunas de las más de 491 respuestas que recibió el clip.

Asimismo, varias mujeres aprovecharon para narrar sus experiencias (algunas no tan buenas) durante su paso por la universidad y como fue para ellas atravesar la maternidad en medio del estudio: “Me recordó mis clases en la universidad amamantando a mi hija y al mismo tiempo poniendo atención en clase o presentando un examen. Ese profe era un ángel y los compañeros muy comprensivos”.

Te puede interesar: Estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín habrían sido abusadas por un docente

“Una de mis profesoras de último semestre le molestaba que yo llevara a mi hijo de 5 años a clase. Él solo se sentaba y estaba en el teléfono o la tablet mientras yo prestaba atención a la clase. La señora lo odiaba y casi me hace perder la materia”, contó Lina Tatiana.

“Nunca olvidó la única vez que llevé a mi hijo a clases por qué no tenía con quien dejarlo y mi hijo estaba tan quieto en una silla y aún así el distinguido profesor me dijo que o me salía de clases o no podía seguir dándola. Que dicha de esa pelada”, narró por su parte Leandra Quintero.

Sin embargo otros usuarios también dejaron su opinión e indicaron que en estos casos, las instituciones de educación superior deberían contar con guarderías. “Todas las universidades deberían tener guarderías. Sería la solución definitiva para la deserción académica que normalmente genera la maternidad”.