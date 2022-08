“Las tres revolucionarias que casi se matan con Jota Pe por su proyecto”: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal se refirió al proyecto con el que el senador Jota Pe Hernández busca reducir el salario de los congresistas desde este periodo. La senadora del Centro Democrático aseguró que ese proyecto se caerá porque es inconstitucional y por eso no lo apoya.

Entonces, aprovechó para lanzar duras críticas a los que ella llamó congresistas “populistas”, que van detrás de proyectos que serán bien recibidos entre los colombianos, pero que no tienen piso.

En entrevista con Tropicana, la senadora habló de Jota Pe Hernández, que antes de llegar al Congreso era youtuber.

“Yo no voy a firmar lo de Jota Pe. Yo no firmo ni con revolver, ni para que me hagan bullying. Aquí Jota Pe tiene que entender que esto no es amenazando y el proyecto de él no tiene futuro, se cae en la Corte”, indicó la senadora que hace poco anunció que se lanzará a la Presidencia en cuatro años.

Luego, se fue contra varios congresistas. “Aquí cada uno tiene libertad de decisión, nosotros (los congresistas) no somos esclavos de los populistas”.

Y continuó: “Después terminaron en una ‘pelotera’ entre ‘mamertos’ fantástica. María José Pizarro, la Zuleta, la López Obregón... élite revolucionaria, ¿no? Tan rico. Esas tres con Jota Pe que casi se matan”.

Después, Cabal aseguró que ella está a favor de la reducción del Congreso y de la reducción de los salarios de todos los altos funcionarios del Estado, no solo los congresistas, también de algunos magistrados.