Senador youtuber con arrasadora votación abandona a Rodolfo

El senador electo Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido en redes sociales como ‘Jota Pe Hernández’, anunció en sus redes que no votará por Rodolfo Hernández, pese a pertenecer al mismo departamento. Cabe recordar que el ‘Youtuber’ fue uno de los más sonados en las elecciones al Congreso, pues el influencer se consolidó como uno de los congresistas más votados en los comicios, haciendo su campaña a través de redes sociales.

Por lo tanto, este martes, de forma inesperada, le retiró su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández, la cual había estado respaldando en las últimas semanas, junto con el otro creador de contenido digital, Yéferson Cossio.

“Su discurso anticorrupción ha logrado convencer a seis millones de colombianos, pero indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado”, dijo el youtuber en un video publicado en sus redes sociales.

También puede leer: “Colombia está herida de muerte, se están robando todo y hay que quitarle la chequera a la ladronera”: Rodolfo Hernández

Así mismo, recordó que en su momento apoyó a Hernández porque lo vio como un candidato “independiente”.

Al respecto, el senador Jota Pe Hernández rechazó el hecho de que la senadora María Fernanda Cabal anunciara su apoyo al aspirante presidencial luego de conocer el preconteo.

“Me causa una profunda indignación ver cómo hoy las casas de Fico se visten con pancartas rodolfistas. Yo no tengo pruebas de que Rodolfo esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándole ministerios, sería irresponsable salir a afirmarlo, pero no por eso me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país”, dijo el senador electo.

Todavía el senador electo no confirmó si apoyará a Gustavo Petro, sí le envió un mensaje a Hernández para que no permita alianzas con otros sectores políticos.

No quiero estar en el mismo lugar, donde esté el Uribismo! Por está razón y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández!🇨🇴

VER VÍDEO: https://t.co/gYihnN1z36 pic.twitter.com/TOUDPT6igs — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) May 31, 2022

Sobre Jota Pe Hernández

Con 189.291 sufragios, el joven lideró la votación de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, superando al exvicepresidente y cabeza de esa lista, Humberto de la Calle, quien obtuvo 187.307 votos en los pasados comicios.