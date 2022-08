Uribe aseguró que firmó la compra de gas a Venezuela pero Chávez no le cumplió

El expresidente de la República, Álvaro Uribe, se refirió a la compra de gas a Venezuela y reveló que durante su gobierno firmó un contrato con Hugo Chávez para tener un suministro en el país después del 2012, pero no le cumplió. Aseguró que existen múltiples razones que evitan que el país vecino pueda suministrar el gas que necesita Colombia.

Puede leer: Nueva MinMinas propone abastecerse del gas de Venezuela y las redes estallan

A través de un comunicado, el expresidente recordó el incumplimiento de Venezuela al contrato que habían firmado para el suministro del gas.

“La Unión Europea avaló el gas como energía verde de transición. Por años aplazaron el desarrollo de fuentes de energía propias y crearon una dependencia de gas ruso. Hoy, han tenido que encender plantas que funcionan con carbón contaminante”, dice el inicio de la comunicación.

Luego, dice que la idea del nuevo Gobierno de no asignar nuevos contratos de gas y /o petróleo, de cancelar los proyectos pilotos o de prueba de fracking y que traerían gas de Venezuela; generaría que Colombia pierda su autosuficiencia.

“En cuento aquello de traer gas de Venezuela hay luces que no alumbran y sombras muy grandes. Este vecino tiene cerca de 200 teras cúbicas de reservas, mientras Colombia cuenta con menos de 4 teras”, explicó.

Uribe le contrató suministro de gas a Chávez

Después reveló que con el Presidente Chávez firmó un contrato de venta de gas a Venezuela, “la mayor contraprestación era el suministro a Colombia después de 2012. Esto no se dio, no sabemos cuántas razones hubo, pero es claro que existen problemas de gasoductos y de ubicación de los pozos. En efecto, la mayor parte de las reservas de Venezuela se encuentran en el oriente del país y al parecer todavía no hay infraestructura para traerlas al occidente”.

Lea también: “Restablecer relaciones es una cosa, ser pendejos otra”: Félix De Bedout por reconciliación con Venezuela

Uribe asegura que no hay un gasoducto para conectar con el de la Guajira y que luego permita el suministro del gas al interior del país.