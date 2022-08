Le ‘dan palo’ a Francia Márquez por confundir astronomía con astrología

35 estudiantes colombianas irán rumbo a Estados Unidos para conocer la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en la ciudad de Houston. En medio del evento de presentación de la importante noticia, la vicepresidenta Francia Márquez estuvo presente y un error cometido en sus declaraciones no pasó desapercibido.

El programa por medio del cual obtuvieron esta oportunidad las jóvenes es “Ella es Astronauta” de la fundación ‘She is’, por medio del cual irán a conocer las importantes instalaciones en donde se han liderado importante avances en materia de aeronáutica.

Sin embargo, al pasar para felicitarlas, la vicepresidenta posesionada hace a penas dos semanas cometió un error en sus declaraciones por desearles a las estudiantes, entre varias cosas, que fueran unas buenas “astrólogas” en el futuro. “Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas”, dijo en su declaración oficial la vicepresidenta.

En redes sociales a la vicemandataria le llovieron críticas por cuenta de su equivocación. “Si un funcionario público no sabe de qué está hablando es mejor quedar mal para no quedar peor”, comentó un usuario al respecto.

“Jajajaa van a la NASA a hacer una maestría en astrología para realizar horóscopos más acertados y eficientes”, fue el comentario de otro usuario en redes sociales. “Probablemente ella piensa que al regresar estarán totalmente capacitadas para leer el horóscopo”, también se burló otro usuario.

Por su parte, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo también se pronunció diciendo que “cuando Duque dijo “así lo querí” en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló. Ahora que Francia Márquez sale con la ignorancia de que la NASA prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”.

Gustavo Bolívar salió en defensa de Francia Márquez

Por su parte, el senador del Pacto Histórico, y otros usuarios en redes sociales salieron en defensa de la vicemandataria. “Un lapsus lingüístico lo tiene cualquiera. Pero la honestidad de Francia Márquez no la tiene todo el mundo”, fueron las palabras que compartió por medio de redes sociales el senador.

“Hablar en público requiere concentración. Seguramente no es fácil hacerlo para quienes no tenemos esa experiencia, todos observan en que se equivoca el que habla. Lo importante es el centro del mensaje y no necesariamente el detalle, pero ello debe mejorarse”, dijo otro usuario favoreciendo a la vicepresidenta.

“Como Astrónoma que soy, es más común de lo que quisiera yo, que la gente se confunda con los términos porque suenan parecidos y tienen que ver con el Universo”, dijo otra usuaria por medio de Twitter.