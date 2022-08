El misterio del porqué a Juan Manuel Santos no lo dejaron abordar un vuelo de Avianca

En una columna Héctor Abad Faciolince contó la historia que le pasó a un expresidente, pero no reveló el nombre; sin embargo, Félix de Bedout, periodista de La W, dijo que se trató del expresidente Juan Manuel Santos, a quien le habrían negado el abordaje a un vuelo internacional de Avianca que tenía como destino la capital del país.

En el texto, Abad indicó que a un expresidente no le permitieron abordar un avión de Avianca,. pero no dice a quién. Según contó el asunto fue que a un expresidente y a su esposa cuando estaban a punto de abordar un vuelo internacional de más de seis horas con Avianca, les informaron que él no podía subir al avión, pero que ella sí deseaba podría volar.

Abad indicó que ambos habían pasado migración y tenían los pases de abordar con sillas asignadas, pero que cuando ya iban a abordar, les informaron la decisión de que no podría subir.

“Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, publicó Faciolince.

¿Quién fue el expresidente al que no dejaron subir a un avión de Avianca?

Este lunes, 22 de agosto, De Bedout dijo que sus fuentes le confirmaron que el protagonista del hecho fue el expresidente Juan Manuel Santos, junto a su esposa, María Clemencia Rodríguez.

Y que después, Santos se puso en contacto con la aerolínea para hacer el reclamo, pedir envío del equipaje y el reembolso del valor de los tiquetes.

Sin embargo, al parecer la aerolínea no ha realizado ninguna investigación ni le han reintegrado el dinero de los pasajes.

Por el momento se desconocen las razones por las que al expresidente no lo dejaron subir al vuelo de Avianca, que tenía como destino a Bogotá.