Nueva víctima del Clan del Golfo: Amarrado de pies y manos hallan cuerpo de hombre

Se conoció una nueva víctima del Clan del Golfo. Un hombre fue hallado atado de pies y manos y con visibles signos de tortura, el domingo a las 8 de la mañana, en zona rural del barrio El Concorde del municipio de Malambo, Atlántico. La víctima de tez trigueña, de 43 años, aproximadamente y de contextura gruesa vestía un pantalón de color negro, estaba sin camisa, amordazado y con las manos amarradas en la espalda.

Varios vecinos que presenciaban el levantamiento del cadáver expresaron que por las calles de Malambo corre el rumor sobre la conformación del ‘Clan Sombra’ que estarían asesinando a comerciantes del sector a quienes extorsionaban. El hombre que fue encontrado, al parecer, sería una de las víctimas del Clan del Golfo.

Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos de este homicidio.

El hallazgo de este cuerpo rompería parte de las intenciones de una de las facciones de este grupo armado en conformar unos diálogos de paz.

El pasado 7 agosto, el Clan del Golfo emitió un comunicado en el que anuncia el cese unilateral de hostilidad ofensivas como expresión de buena voluntad con el gobierno de Gustavo Petro, con el fin de establecer caminos de paz.

En el comunicado el grupo armado dice: “El Estado mayo de las Autodefensas Gaitinistas de Colombia comunica a la opinión pública que: “Por fin termina el régimen del saliente presidente Iván Duque, el cual es representativo de todas las cosas que deben cambiar en un país para el logro de la esquiva paz. No más abusos en contra de la población inerme, no más atentados en contra del liderazgo social, no más condenas a muerte contra nuestra base social, nuestras familias y nuestros combatientes”.

Luego informaron que: “el 7 de agosto, que esperamos sea el inicio de una era distinta para nuestra atribulada patria, levantaremos todas las medidas extremas que hemos debido ejecutar, como ya lo anunciamos en días pasados”.

El anuncio más importante que hicieron es que: “Consecuentes con estas fechas históricas, decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto, a partir del 7 de agosto”.