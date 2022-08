¡Apareció! Petro publicó un mensaje lamentando la muerte de Rafael Vergara

El presidente Gustavo Petro apareció en su cuenta de Twitter, luego de dos días de silencio. Publicó un mensaje en el que lamentó la muerte de su amigo Rafael Vergara, quien fue dirigente del M19 y que se había convertido en un líder ambientalista en Cartagena. “Viste el triunfo popular hermano. Mi alma llora”.

Desde hace dos días Petro no había publicado nada en sus redes sociales, en donde se había caracterizado por estar muy activo, sumado a que no asistió a las reuniones y ceremonias programadas que tenía en los dos últimos días.

Según fuentes de Blu Radio, el presidente sigue manejando directamente sus redes, “no tiene un CM ni a nadie que le ayude en Twitter”.

Además, le confirmaron a la emisora que este Gobierno no tiene todavía organizada una oficina de comunicaciones, por lo que hasta el momento no hay un equipo dedicado para la comunicación con la opinión pública.

Ha muerto mi amigo. Rafael Vergara. Fue de la Dirección Nacional del M19 y se convirtio en in lider excelso del ambientalismo cartagenero.



Viste el triunfo popular hermano. Mi alma llora.



QEPD pic.twitter.com/Dccl2Bb239 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2022

Las reacciones a la ausencia del presidente

Los usuarios de internet no se han guardado nada y ante la ausencia del presidente, decidieron aprovechar su mensaje que pedirle su versión sobre el desplante a la cúpula militar y algunos le hicieron un llamado de atención por la misma situación.

“Presidente, cuidado con su agenda. No puede seguir quedando mal”, “Ya estás cómo Diomedes Diaz, Gustavo cúmplale a la gente, no la deje metida”, “Señor presidente a usted lo he apoyado en todo pero no puedo apoyar su incumplimiento y menos ante las fuerzas militares, el respeto se gana respetando y cumpliendo, o al menos excusándose o dando una explicación pública. La falta no fue de poca monta”, y “Mi Presidente entiendo que las agendas son fuertes, pero le sugiero no hacer más desplantes a los colombianos y colombianas. Hay que cumplir con todas las agendas y coordinar las tareas. Para vivir sabroso hay que trabajar y el ejemplo empieza en casa. Por favor”