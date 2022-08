No estaban preparados: extraña muerte de niño en atracción extrema de ecoparque en La Mesa

Consternación se vive en el municipio de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, por la muerte de un niño de tan solo 10 años que se encontraba realizando una actividad extrema en un ecoparque ubicado en esta zona del país. Los hechos ya aperturaron una investigación, ya que el fallecimiento del menor de edad se dio en extrañas condiciones.

La tragedia se presentó específicamente en el ecoparque Canaán, que está ubicado a 1.5km vía San Joaquín desde La Mesa. El menor de edad, identificado como José Alejandro Cárdenas, de solo 10 años, perdió la vida en hechos que ya son investigados y que responderían, al parecer, a negligencia por parte del ecoparque. Su padre, el señor Edwin Cárdenas, contó los angustiantes momentos en los que su hijo ni siquiera pudo ser auxiliado debido a ausencia de protocolos por parte del lugar.

También le puede interesar: Con estos síntomas confirman primer caso de viruela del mono en Cundinamarca

Padre del menor relató la tragedia que vivieron

“Ahí nadie nos informó, nadie hizo nada, él hizo unas actividades y la última que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito”, fue el testimonio que entregó el hombre a Noticias Caracol. De igual forma, el señor comentó que el niño se encontraba haciendo un recorrido con varias actividades extremas y la última que le faltaba era un vuelo en una cuerda que iba de un extremo a otro, popularmente llamada como ‘tirolina‘.

El hombre contó que en medio del vuelo, escuchó los gritos de auxilio de su hijo y que finalmente, cuando llegó a donde él estaba, seguía suspendido en la cuerda, pero con este artefacto enredado en su cuerpo. “Estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran una ambulancia, no llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, él quedó ahí, suspendido”, siguió relatando Cárdenas en medio de la consternación.

Lea también: ¿”Potencia mundial de asesinatos”?: Polo Polo se despacha contra Petro por masacres

¿Qué hizo el ecoparque?

Además, la familia denuncia que los organizadores del ecoparque no fueron diligentes y que no brindaron la atención adecuada a su hijo, además de que se hizo evidente una falta de protocolos para la atención de este tipo de casos.

Por su parte, el alcalde del municipio de La Mesa, Humberto Segura, declaró que estos hechos ya son materia de investigación y que el establecimiento turístico fue cerrado tras una inspección que arrojó algunas irregularidades en el parque. “En un hecho que es materia de investigación, pierde la vida un menor de edad cuando departía con su familia y se encontraba en una de las atracciones turísticas que tiene este parque. Igualmente, la administración municipal, con la inspección de Policía, hemos hecho la revisión de toda la documentación y se ha sellado este establecimiento por el incumplimiento de algunas normas que deben tener”, dijo el mandatario. La familia expresó que espera que el caso se aclare con prontitud y que lo sucedido al pequeño José Alejandro no le pase a nadie más.