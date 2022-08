(Video) La vicepresidenta Francia Márquez se subió a la tarima a cantar en el Petronio

La vicepresidenta Francia Márquez aceptó la invitación de los colombianos y se dejó ver en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, donde estuvo por segunda noche consecutiva este domingo. Ahí, se subió a la tarima a cantar y el público la aplaudió.

“¿Qué es lo que quiere Colombia?, la paz. ¿Qué es lo que quieren los niños?, la paz. ¿Los abuelos qué nos piden?, la paz. ¿Los jóvenes qué buscamos?, estamos buscando paz”, fueron las palabras que entonó frente al público del Petronio.

Horas antes la vicepresidenta había contado a medios que una vez concursó en el Petronio, fue en el año 2010. Y es que el canto ha sido otra de las facetas que Márquez ha desarrollado a lo largo de su vida.

La cuenta oficial del festival resaltó el momento de la participación de la vicepresidenta de Colombia.

Márquez, además de cantar, también bailó junto a su familia:

La vicepresidenta apareció el pasado 7 de agosto en un especial de Los Informantes, en donde reveló varios aspectos sobre su vida, dentro de los cuáles está su vena artística, la misma que la llevó a participar en el Factor X, reality de cantantes, del cual señaló que era súper fan. La entrevistadora María Elvira Arango, la cuestionó por el video en donde se pudiese ver a la vicepresidenta participando como cantante.

De igual forma, la mujer contó que el video realmente no existe porque ella no pudo pasar de los primeros filtros del reality y que al participar en el concurso quedó eliminada por orden de la cantante Marbelle, la cual recordemos que se ha despachado en contra de la vicemandataria en múltiples ocasiones, incluso emitiendo insultos

“Yo era una fanática (...) No, no hay video porque yo no alcancé a llegar al escenario, me eliminaron en la primera, y me eliminó Marbelle”, fueron las palabras que entre risas pronunció la vicepresidenta en medio de la entrevista hecha para ese programa. De igual forma, la vicepresidenta Márquez reveló que canta y además ha hecho teatro sin estudiarlo y en varios videos del programa se le pudo ver cantando.