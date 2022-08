“Marbelle me eliminó”: así contó Francia Márquez que participó en el Factor X

Han pasado ya dos días desde que la vicepresidenta Francia Márquez se posesionó en su cargo junto al nuevo presidente, Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda que tendrá el país. Muchos conocerán su etapa de lideresa social y ambiental que ha luchado contra la minería en su territorio, en el departamento del Cauca, sin embargo, hay una etapa que seguro no conocía de la vicepresidenta posesionada.

Y es que el pasado domingo, 7 de agosto, justo cuando tomó posesión, al vicepresidenta fue lanzada al aire en entrevista para Los Informantes, en donde reveló varios aspectos sobre su vida, dentro de los cuáles está su ven artística, la misma que la llevó a participar en el Factor X, reality de cantantes, del cual señaló que era súper fan. La entrevistadora María Elvira Arango, la cuestionó por el video en donde se pudiese ver a la vicepresidenta participando como cantante.

Lea también: La sobrina de Francia Márquez que causó sensación por sus palabras durante la posesión

De igual forma, la mujer contó que el video realmente no existe porque ella no pudo pasar de los primeros filtros del reality y que al participar en el concurso quedó eliminada por orden de la cantante Marbelle, la cual recordemos que se ha despachado en contra de la vicemandataria en múltiples ocasiones, incluso emitiendo insultos

“Yo era una fanática (...) No, no hay video porque yo no alcancé a llegar al escenario, me eliminaron en la primera, y me eliminó Marbelle”, fueron las palabras que entre risas pronunció la vicepresidenta en medio de la entrevista hecha para ese programa. De igual forma, la vicepresidenta Márquez reveló que canta y además ha hecho teatro sin estudiarlo y en varios videos del programa se le pudo ver cantando.

También le puede interesar: Francia Márquez: de la lucha social al poder como vicepresidenta de Colombia

La vicepresidenta tomó posesión y desde el lunes reportó que estuvo en un reunión con el presidente Gustavo Petro y los ministros delegados, en donde se planteó la organización inicial y los desafíos que tiene la administración entrante para lograr convertir a Colombia en la “potencia mundial de la vida” que prometieron en campaña.