Esta semana se radicará el Ministerio de la Igualdad, así lo reveló Francia Márquez

Este sábado 13 de agosto, la vicepresidente Francia Márquez visitó su tierra natal, Suárez, Cauca, en donde se llevó a cabo una ceremonia de posesión simbólica. Durante el evento, Márquez habló del proyecto para crear el Ministerio de la Igualdad, que ella misma liderará, y reveló que será radicado esta misma semana.

Lea también: Gustavo Petro: “Todo mando militar deberá impedir el máximo de masacres y asesinatos”

La ceremonia estuvo acompañada de líderes y lideresas que le entregaron a Márquez un mandato popular con 14 peticiones sobre la defensa de la vida, la protección de los territorios y el desarrollo del campo.

Allí, la vicepresidenta anunció que muy pronto será radicado el proyecto para la creación del Ministerio, una de las promesas que hicieron, con Petro, antes de llegar al poder. Esto con la intención de, en palabras de Márquez, “asumir el desafío más grande que tiene Colombia: la desigualdad”.

Asimismo, aprovechó para enfatizar en que su intención no es reemplazar al presidente, sino cumplir las funciones designadas por él. “La vicepresidenta no tiene mandato institucional, sino que su función es reemplazar al presidente en cualquier circunstancia que él no pueda estar presente, es él quien debe definir dentro del Gobierno cuáles serán mis funciones”, explicó.

También le puede interesar: El primer encuentro cara a cara de Petro con empresarios

Adicionalmente, dijo que “el acuerdo era crear un Ministerio de la Igualdad, y ese proyecto va a ser radicado en el Congreso esta semana y esperan se apruebe con carácter de urgencia”.

Finalmente, entre frutas, granos de café y maíz, la vicepresidenta celebró su llegada al cargo y aseguró que una de sus prioridades será llevar agua a la región del Pacífico colombiano.

““Hoy soy la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia y la segunda mujer afrodescendiente vicepresidenta en América Latina (...), una hija de este pueblo”, agregó.