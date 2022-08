Seguridad Democrática: Uribe se despacha nuevamente contra la Comisión de la Verdad

Ya ha pasado más de un mes desde que la Comisión de la Verdad publicó su informe final, el cual recopila más de 30.000 testimonios de víctimas del conflicto armado colombiano. La Comisión construyó un informe final, el primero en entregarse para que la ciudadanía, en entornos digitales, pueda acercarse a él y conocer por qué nos pasó lo que nos pasó y qué tendríamos que hacer como país para que esto no se repita.

Sin embargo, varias voces de oposición al trabajo de la Comisión de la Verdad se han escuchado, principalmente por parte del partido declarado en oposición al nuevo gobierno, Centro Democrático, que además acaba de salir de ser partido de gobierno, con el expresidente Iván Duque. El partido, que tiene como líder natural al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha plantado en contra de esta entidad creada por el Acuerdo de Paz de 2016, con el argumento de que ha contado una verdad sesgada.

Recordemos que figuras como la senadora Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal, figuras destacadas del partido Centro Democrático, también se han pronunciado en contra de la Comisión de la Verdad, tras el anuncio de la socialización de las cartillas que preparó esta entidad de su Informe Final para colegios y escuelas del país. De hecho, el expresidente acoto que pidió al partido preparar una cartilla alternativa al Informe que ha producido la Comisión de la Verdad, que se llamará ‘¡Cuál verdad!’.

Uribe recordó cifras de su política Seguridad Democrática

Ahora, el expresidente se volvió a de despachar en contra de la Comisión y acotó que lo que dice no es verdad. Uribe citó un apartado del informe en donde la Comisión de la Verdad se refiere al modelo de seguridad, expresando que “dicho modelo terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de las élites económicas en la guerra”. Además, la Comisión añade que “se trata de un modelo que está más concentrado en el cuidado de la propiedad que de las personas”.

Al respecto, el expresidente dijo que “no es verdad” lo que dice este apartado, a su vez que compartió cifras que calificó como “logros de la Seguridad Democrática”. “Nos permitimos recordar logros en materia de seguridad durante el gobierno Uribe (2002 - 2010)”, comienza un comunicado que compartió el exmandatario. Las cifras acotan que en este periodo se habrían reducido los homicidios, de 28.837 casos a 15.817; los asesinatos a sindicalistas, de 196 a 181; las masacres, de 115 a 10; los secuestros, de 2.882 a 282, el asesinato a periodistas, entre otros.

Adicionalmente, el comunicado recuerda que entre 2002 y 2009 se destinaron 91.109 millones de pesos para un total de 5.277 familias desplazadas, además de que entre agosto de 2002 y junio de 2010 se acompañaron 57.826 hogares en retorno o reubicación.

No son las únicas cifras

Frente a sus cifras presentadas hubo reacciones encontradas, pues por un lado le recordaron otras cifras, como las presentadas por La JEP, que recopiló cifras de la Fiscalía, el Centro de Memoria y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. En estas se recopilan datos de homicidios cometidos por la Fuerza Pública, demostrando que durante el período de gobierno de Uribe habrían aumentado.

Por otra parte, también hubo comentarios de crítica a la Comisión de la Verdad, en donde argumentan que “hay unas reflexiones de la Comisión de la Verdad que no son objetivas y que pertenecen a la forma y fondo de la investigación. Ese planteamiento no es una verdad absoluta parece más una hipótesis que no pudo ser probada en campo”, según comentó un usuario sobre la afirmación de la Comisión citada por Uribe.

“No hay derecho a que se informe de esa manera disociada por parte de la Comisión ‘De la Verdad’, esa forma de comunicar tiene un claro sesgo político con el cual al menos la mitad de los ciudadanos NO estamos de acuerdo. Puede que sea la posición de algunos, pero no de todos”, fue otro comentario de una usuaria en las redes sociales. “Y en medio del periodo de tiempo de la “seguridad democrática” ¿Dónde contabilizamos los 6.402?, Esos 6.402, que, ustedes pretenden convertir en solo cifras pero que para much@s colombian@s seguirán siendo una herida abierta en nuestra historia”, también recordó otra ciudadana.

Por ahora, se espera que el Centro Democrático lance oficialmente el material que ha propuesto como una versión contrapuesta a la presentada por el Informe Final de la Comisión de la Verdad, de la cual hasta ahora no se conocen muchos detalles.