“Me acaloré y perdí el control”: Cuñado de Adriana Pinzón reconoció que sí la asesinó

Este 11 de agosto se desarrolló la audiencia de preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Jonathan Torres Campos. El juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca será quien evalúe este escrito y determine la pena para así emitir la sentencia condenatoria.

Durante este encuentro, el presunto homicida aceptó el crimen que cometió contra su cuñada, la psicóloga, Adriana Pinzón. “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo señor juez. Lo lamento mucho (...) No fue nada económico sino pasional”.

Esta última confesión llama la atención, pues al parecer los móviles del crimen apuntaban a cobrar un seguro de vida por 300 millones de vida a nombre de Pinzón, y el cual solo podría ser cobrado por una persona.