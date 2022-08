Los dejaron atrapados: personas duraron dos horas colgadas en una montaña rusa

“Si deseas probar una de las atracciones más exigentes y de mayor potencia, no te puedes perder Abismo (...) En esta atracción podrás tanto generar como liberar una gran cantidad de adrenalina”, así describe el Parque de Atracciones de Madrid, España, a la montaña rusa que según ellos, es la de mayor intensidad.

Precisamente en esta atracción fue donde ocurrió un accidente el pasado 3 de agosto en horas de la noche. Más de 10 pasajeros que nunca pensaron vivir angustiosos momentos, estuvieron por más de dos horas suspendidos a una altura de 49 metros hacia el abismo, a causa de una falla mecánica.

“Esta atracción te hará experimentar a través de su recorrido unas increíbles sensaciones. (...) El mayor impacto te lo llevarás en la parte final del recorrido, ya que ascenderá de nuevo a la torre de la montaña rusa, pero en esta ocasión, caerá de espaldas. ¿Estás preparado para vivir sensaciones extremas?”, finaliza la descripción.

Según el Parque de Atracciones, este suceso se debió a una falla mecánica, lo que causó una parada imprevista que fue resuelta por varios largos minutos, mientras el lugar ya se encontraba cerrado al público.

Personal de mantenimiento fue el encargado de resolver la incidencia y las personas afortunadamente pudieron bajar por sus propios medios, sin ser necesario activar el protocolo de emergencia, o contar con la ayuda de Bomberos de Madrid que llegaron hasta allí.

Finalmente, los afectados salieron del lugar y no quedó más que en una experiencia por contar. Desde el Parque aseguraron que diariamente las atracciones son revisadas de acuerdo al protocolo de seguridad.

El video que fue compartido a través de Tik Tok, ya cuenta con más de 134 mil me gusta y 3mil comentarios. “Les tienen que regalar un pase gratis de 1 año a cada uno”. “Menos mal que no ha sido boca abajo”. “Yo me desmayo hasta que me rescaten de ahí”.