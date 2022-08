La despachada de Diana Osorio contra quienes critican a Verónica Alcocer

Tras varios días de la posesión de Gustavo Petro, que se dio el pasado domingo 7 de agosto y los comentarios que han surgido por la fiesta que hubo tras el nombramiento y la entrada de la nueva familia a la Casa de Nariño, las redes sociales siguen activas en torno a este tema. Esta vez, fue la primera dama de la ciudad de Medellín quien salió a reaccionar por las críticas que ha recibido la primera dama Verónica Alcocer.

Y es que recordemos que tras la posesión se conocieron videos de la fiesta que se habría armado al interior de la residencia presidencial, en donde se grabaron videos que muestran a la primera dama bailando a ritmo de tambores y disfrutando del triunfo de su esposo, Gustavo Petro, quien después de tres candidaturas llegó al Palacio de Nariño. Sin embargo, como sucede frecuentemente en redes sociales, las críticas no demoraron en llegar.

Primera dama fue criticada por su baile en la Casa de Nariño

“El comportamiento d la nueva primera dama, con 1 baile a todas luces vulgar. Colombia no merece esto”, es el comentario de una usuaria en redes sociales que reaccionó al video. varios comentarios se han conocido con críticas a la primera dama sobre la “falta de protocolo” en la que habría incurrido en la Casa de Nariño. Sin embargo, una de las figuras que no dudó en reaccionar a estas críticas fue la gestora social y primera dama de la ciudad de Medellín, Daniela Osorio.

La mujer escribió por medio de su cuenta de Twitter una reflexión de destacar, pues evidenció las constantes críticas y juicios innecesarios a las que son sometidas quienes representan figuras de primeras damas y en general como mujeres. Además, Osorio pidió que se respete el ser y que cada uno se enfoque en sus propias acciones, además de sugerir que el único protocolo que realmente debe existir es la libertad.

“Si bailamos nos falla el protocolo; si no bailamos, somos acartonadas; si opinamos, no guardamos el lugar; si no hablamos, somos brutas y etcétera. Respetemos el ser y enfoquémonos en nuestras propias acciones. El único protocolo que debe haber es la libertad de ser”, fueron las palabras de la mujer por medio de sus redes sociales.

“Criticar por criticar ,tratar de ridiculizar las acciones de los demás es la tarea de aquellos que no aportan si no eso”, reaccionó un usuario a su comentario. Además, otra persona comentó que “Ellos criticaron todo... Tenemos que hacer que resbale todo lo que venga de ellos”. “Quienes piensan de una forma tan retrograda y arcaica son precisamente los que están saliendo del poder, y por supuesto, los medios que apoyan esa clase de pensamiento”, fue otro de los comentarios que recibió.