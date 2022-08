Productos que se podrían comprar sin pagar IVA en cualquier momento

Durante la radicación del proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo confirmó que el Día sin IVA desaparece. Sin embargo, anunció un beneficio que será permanente de aprobarse esta ley y es que algunos productos se podrían comprar sin IVA en cualquier momento.

De hecho, es un beneficio ya existente, solo que en el borrador de esta ley plantean una modificación que sería de gran beneficio para miles de colombianos.

Se trata de productos comprados por internet y enviados por correo postal desde Estados Unidos, por valores de menos de 200 dólares.

“Con las proposiciones contenidas en el presente Proyecto de Ley, se propone modificar el artículo 428, literal j, del Estatuto Tributario, con el objetivo de que la exclusión del IVA para bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda los $200 USD, se determine con base en el país de origen donde se producen las mercancías, frente al esquema actual, que únicamente toma en consideración el país de donde la mercancía proviene, que no necesariamente coincide con el país en donde se fabrica la misma”, se lee en el texto.

De aprobarse esta ley y este artículo, las compras hechas (por ejemplo) en Amazon que no sean mayores a 200 dólares no pagarían IVA. Sin embargo, hay que tener en cuenta el origen del país, es decir donde se realizó la producción y no la venta, pues aplicaría solamente para productos de origen en Estados Unidos.