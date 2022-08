Diferencias entre la posesión presidencial de Iván Duque con la de Gustavo Petro

Este domingo se posesionará Gustavo Petro y las diferencias entre una ceremonia y otra serán bien marcadas como puede compararse en los detalles del evento. El pasado 7 de agosto de 2018 se posesionó como presidente Iván Duque Márquez ante una decena de líderes latinoamericanos y cerca de 4.000 invitados diplomáticos, en un evento cerrado al público a diferencia de la ceremonia que tiene programada Petro. En ese momento Juan Manuel Santos y María Clemencia de Santos recibieron a Duque y su esposa a la entrada de la Casa de Nariño a primeras horas del evento.

La posesión contó con la presencia de 10 jefes de Estado y delegaciones de 17 países, empezó sobre las 2:45 de la tarde, cuando el presidente Iván Duque, junto a su esposa y sus hijos, se dirigió al Congreso de la República, que sesionaba desde la Plaza de Bolívar.

Presidencia Posesión de Iván Duque 2018.

“Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir”, dijo Duque, de 42 años, en el discurso que ofreció tras la imposición de su banda oficial por parte de presidente del Senado, Ernesto Macías. Atrás había un fondo de miles de rosas que decoraron el escenario.

Presidencia Posesión de Iván Duque en 2018.

Como detalle relevante, durante su largo discurso, Ernesto Macías hizo mención al líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, momento que generó críticas. “Permítanme en este solemne acto rendirle el más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su grandeza. Es oportuno, hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad”, dijo.

El clima tampoco ayudó, en la tarde se originó un ventarrón, en la plaza de Bolívar, que por poco no permite escuchar las palabras del presidente entrante y obligó a más de uno a abrir los paraguas.

Presidencia Posesión de Iván Duque en 2018.

También se tomó la foto de la primera dama que era resguardada por un paraguas de su escolta.

Twitter La primera dama en la posesión de Duque.

El Gobierno de Duque también le impuso la banda a Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Colombia, quien también juró como segunda al mando.

En el evento estuvieron de 2018 los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de Chile, Sebastián Piñera; Mauricio Macri, de Argentina; Lenin Moreno, de Ecuador; Juan Carlos Varela, de Panamá; Danilo Medina, de República Dominicana; Carlos Alvarado, de Costa Rica; Jimmy Morales, de Guatemala; Evo Morales, de Bolivia, y Juan Carlos Hernández, de Honduras.

Así mismo, asistieron dos expresidentes: Alan García, de Perú, y Ricardo Lagos, de Chile. Y el exjefe del gobierno español, Felipe González.

La plenaria del Congreso retomó la sesión, en donde se posesionará Iván Duque. En el acto protocolario sonó el himno nacional, el cual es interpretado por Batuta y Quibdó Coro. Así mismo, Ballet de Colombia realizó una presentación de bailes típicos colombianos.

El presidente Iván Duque hizo su entrada a la plaza de Bolívar, a su ingreso sonó la banda marcial. Cientos de personas lo saludan mientras realiza el recorrido.

Como lunar del evento, el senador del partido político Farc, Carlos Antonio Lozada, denunció en su cuenta de Twitter que no lo dejaron ingresar a la ceremonia de posesión de Iván Duque.

“Es increíble. Vengo a la posesión del presidente Duque como senador electo de la república, traigo mi credencial que me certifica como senador y no se me permite entrar”, denunció Lozada, quien indicó que por esta razón participará en la concentración organizada por Gustavo Petro en la plaza de La Hoja.

Más multitudinaria y diversa será la posesión de Gustavo Petro

Por su parte, Gustavo Petro ha invitado a más de 100.000 personas en varias plazas de Bogotá y se han programado 70 actos culturales con 1.000 artistas en escena, y la exhibición de la famosa espada del libertador Simón Bolívar.

Todos ciudadanos que quieran estar en la posesión de Petro lo podrán hacer y para eso habilitaron los corredores cerca la Plaza de Bolívar en Bogotá, por la carrera séptima y octava.

Dentro de los presidentes invitados a la posesión de Gustavo Petro están el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader y el presidente de Bolivia, Luis Arce.

El contrato de la realización del cambio de mando presidencial se le adjudicó el pasado 25 de julio a la firma antioqueña Plaza Mayor Medellín, por un monto total de 3.571 millones de pesos, de los cuales 2.400 millones de pesos corresponden al acto de transmisión de mando.

“Vamos a tener actos culturales, vamos a tener cantantes, bailarines, artistas de todos los lugares. La idea es que vengan personas de todos los territorios, vamos a llenar esto, serán más de 100.000 personas, también solo 1.000 trabajando en este proyecto”, afirmó Silvia Sáenz, relacionista pública y actual encargada de los eventos de Petro.