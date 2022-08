“Ya estoy preparada con la pinta dominguera”: mujer ‘escobita’ de Medellín invitada por Petro

Se trata de Kelly Garcés, la ‘escobita’ de Medellín, es una de las invitadas especiales que asistirá a la posesión de Gustavo Petro, en la plaza de Bolívar, este domingo 7 de agosto. Como aseguró Kelly, ya tiene todo listo para su viaje a Bogotá.

En diálogo con Blu Radio, Kelly reconoció que nunca pensó que por ese momento que se viralizó en las redes sociales durante la campaña presidencial, terminaría como una de las invitadas especiales a la posesión presidencial.

“Ya estoy preparada con la pinta dominguera, me la elaboraron desde Barranca, el grupo de doña Yelitza que me colaboró mucho. Es un pantalón y un blazer blanco muy bonito”, le dijo Kelly a la emisora.

Kelly vive sola en el barrio Villatina, comuna 8 de Medellín, desde donde sale todos los días para trabajar como ‘escobita’ limpiando las calles de Medellín y así poderle ofrecer un mejor futuro a su hijo de 10 años.

“Me siento con muchos nervios con mucha zozobra de lo que me espera, pero también con muchas ansias de ver a don Gustavo ya ejerciendo su labor, tengo muchos sentimientos encontrados”, indicó

¿Por qué la mujer escobita fue invitada por Petro?

Un video en redes sociales mostró cómo un hombre abordó a una trabajadora de la empresa Emvarias de Medellín que utilizó su carrito para recoger desechos de la empresa para colgar un volante de la campaña política del Pacto Histórico.

La mujer es operadora en el sector de la Aguacatala 2 de la ciudad y el hombre se acercó para grabarla y reclamarle sobre el por qué tiene un póster del candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, en el carrito donde lleva sus utensilios.

“Usted está haciendo las cosas mal hechas. Usted trabaja para Emvarias. A usted quien le dijo que tenía que cargar esa publicidad”. “Nadie señor”, le respondió ella mientras seguía haciendo sus labores.

Así fue como Gustavo Petro se enteró y respondió por medio de sus redes sociales para extenderle la invitación.

“Será mi invitada de honor en la posesión presidencial. La dignidad del pueblo trabajador debe ser aplaudida y respetada”, escribió.