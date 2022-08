¿Por qué los contagiados en Colombia por la viruela del mono son solo hombres?

De acuerdo con los reportes entregados por el Instituto Nacional de Salud, INS, los casos de personas contagiadas con la viruela del mono que se han reportado en Colombia son 20, hasta el 1 de agosto, y todos son hombres. Las hipótesis de la razón por la que se han convertido en la población afectada, están sobre la mesa.

El comportamiento del contagio de la viruela del mono se encuentra en estudio y lo que piden las autoridades de salud es que quienes presenten síntomas acudan a los centros de atención e indiquen los contactos cercanos que han tenido para poder hacer el cerco epidemiológico y evitar su propagación.

Si bien hasta el momento no se han reportado mujeres contagiadas, eso no quiere decir que no estén en riesgo, ya que esta no es una enfermedad de género y lo que se requiere es la información necesaria para evitar su propagación.

La prueba para el diagnóstico de la viruela del mono

De acuerdo con el INS, se están preparando los laboratorios de la red ampliada para el diagnóstico molecular en el país, la que fue creada para el diagnóstico de la covid, con la que podrán hacer pruebas de la viruela del mono o símica. De esta red hacen parte más de 200 laboratorios, entre privados y públicos.

La viruela del mono es un reto porque no solo es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, sino también por la dermis en contacto con fluidos y lesiones del enfermo. Así que el personal de salud y de laboratorio debe cumplir, como siempre, con todos los protocolos de bioseguridad y el adecuado uso de los elementos de protección personal.

La enfermedad se diagnóstica a través de una prueba PCR cuya muestra se toma por la boca (orofaríngea) o también una muestra del líquido de la lesión, ya que se trata de una enfermedad eruptiva.

El INS aclaró que se están realizando “las pruebas a las personas confirmadas para viruela símica y sus cadenas de contactos, pero poco a poco esta tarea estará descentralizada en los territorios. Por lo tanto, no es una prueba masiva y los laboratorios no son de atención directa al público, reciben las muestras tomadas por los servicios de salud y las secretarías de salud”.