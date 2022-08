Crece el miedo: En Putumayo temen que se produzca otra avalancha como la de Mocoa

Alertaron en el municipio de Sibundoy, Putumayo, por la alta probabilidad de que se presente un deslizamiento y una posible avalancha como la de Mocoa ocurrida el 1 de abril de 2017. Por lo tanto los alcaldes de este departamento esperaban reunirse con el presidente electo Gustavo Petro para transmitir su preocupación. Muchos viajaron incluso hasta 21 horas para poder hablar con líder del Pacto Histórico pero el encuentro no pudo darse.

Por su parte, Jhon Jairo Andrade, alcalde de Sibundoy, pidió ayuda a través de Caracol Radio para que le envíen una maquinaria y personal especializado que pueda entregar un concepto sobre las obras que se necesitan en esta zona de deslizamientos y avalanchas sobre todo en estos momentos cuando son afectados por el fuerte invierno que azota esta zona del país.

El alcalde de Sibundoy hizo un llamado desesperado porque tienen una problemática por el desbordamiento del río Putumayo, que ha afectado más de 2.000 hectáreas y tiene en peligro de muerte a cerca de 300 cabezas de ganado, además del riesgo por el posible deslizamiento de una montaña que impactaría el acueducto municipal, 5 barrios, 1 colegio con más de 11.000 estudiantes, un monasterio y los habitantes de la zona.

También puede leer: Especial Mocoa: Rezagos de la avalancha que intentó borrar un pueblo

Lo mismo ocurre en el llamado “trampolín de la muerte”, una vía que conecta a Sibundoy con el medio Putumayo y Mocoa, en un tramo de 3 horas y media y que está sin pavimentar lo que representa un peligro para sus habitantes.

“Viajamos toda la noche porque por ser municipios de sexta categoría no tenemos recursos suficientes para viajar en avión y el presidente no nos pudo atender, a pesar de que tenemos peticiones que no pueden esperar”, concluyó.

El mandatario de Sibundoy envía un mensaje de alerta al gobierno sobre estos deslizamientos que recuerdan a la tragedia ocurrida con la avalancha en Mocoa y exige presencia de las autoridades de gestión de riesgos.