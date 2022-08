¿Desatino? Duque dice que sacar Policía de MinDefensa “sería un error”

Faltando menos de cinco días para que el presidente saliente Iván Duque abandone la Casa de Nariño y ya brindó declaraciones en varios medios de comunicación sobre algunas de las medidas que tomaría el gobierno entrante, liderado por Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tendrá el país. Varias de estas medidas han causado polémica, pues requieren reformas estructurales o cambios drásticos en algunas instituciones. Esta vez, el primer mandatario saliente se refirió a la medida de sacar la Policía del Ministerio de Defensa.

Y es que es necesario recordar que el presidente electo, Gustavo Petro, ha anunciado que la Policía Nacional saldrá del Ministerio de Defensa para ser desmilitarizada y pasar a tener un corte más de garantía a los derechos humanos y civiles. De hecho, el ministro de Defensa ya designado por el presidente electo, Iván Velasquez Gómez dio detalles de que esta institución podría pasar a hacer parte de un nuevo ministerio creado por el gobierno entrante.

El anunció del MinDefensa designado sobre la Policía

El funcionario detalló que muy probablemente esta pasaría a ser parte del nuevo Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. Velásquez detalla que es importante que la Policía se demilitarice y adquiera un corte de garantía de Derechos Humanos, libertades ciudadanas y convivencia.

“No hay que inquietarse por estos cambios, teniendo en cuenta que se va a ganar en civilidad, en el respeto por el Estado de derecho, en construir una Policía como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales”, dijo el funcionario entrante, que comenzará a administrar la que hasta ahora ha sido una de las carteras más importantes del Gobierno Nacional.

¿Qué piensa Iván Duque de sacar a la Policía de MinDefensa?

Sin embargo, el presidente saliente, Iván Duque, declaró que esto podría generar un caos al interior de esta institución y que podría como consecuencia crear solicitudes de bajas masivas en la misma. Duque expresa que esto podría generar “traumatismos” y que debilitaría la institución, además de impulsar retiros de sus integrantes. “Sacarla del Mindefensa va a generar traumatismo y va a empezar una competencia cruzada de misterios que va a salir mal. Además, esto puede tener un impacto en la moral de la Policía. Frente a este cambio que debilitaría administrativamente a la Policía se pueden estar disparando las solicitudes de retiro”, dijo en sus declaraciones para RCN.

Por esto, el jefe de Estado saliente declaró que esta decisión sería “un error”, pues según ha comentado, este debe ser un debate que no excluya a los miembros de la institución, pues se debe consultar con estos cuál sería la mejor decisión y no darse como una “imposición de arriba hacia abajo”.

Por último, el funcionario fue enfático en que su administración en el Gobierno de Petro no tendrá un corte vengativo y que no habrá persecución contra las mismas Fuerzas Militares. “No vamos a ser tampoco un gobierno permisivo, pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar ‘cacería de brujas’ o actuaciones que pretendan lesionar a las fuerzas militares, ya que no es el propósito de este gobierno”, sentenció.