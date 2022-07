Así es el hijo de Roy Barreras que practica el poliamor

El nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, confesó que uno de sus hijos practica el poliamor y puso de ejemplo su vida amorosa con la forma de hacer política dentro del gobierno del Pacto Histórico. En una entrevista para Bocas, quien fue la mano derecha de Gustavo Petro en la campaña habló de su familia y lo que se viene para el país.

Gustavo Gómez Córdoba, director del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio, fue el encargado de sacarle respuestas inéditas al senador, como este detalle de su hijo, que refleja el amor y la confianza que se tienen al interior de su familia.

“Soy un hombre riquísimo, porque tengo unos hijos bendecidos”, dijo Barreras cuando explicó que tiene una familia numerosa. En total, son cinco hijos los que tiene el senador y así son:

“Mi hija es la mejor neuroinmunóloga en Johns Hopkins. Tengo un hijo que es economista, con máster, doctorado en matemáticas, campeón latinoamericano y medalla mundial de bronce en matemáticas. Mi hijo mayor hizo maestría en planes de acción urbana, pero además es músico y tiene una maestría en composición de música clásica. Lorenzo, que tiene 19 años, recibió hace poco un premio por su primer álbum, al lado de su banda musical, y hace dos años le dieron un premio del Concurso Nacional de Novela Juvenil de Planeta y publicó su primera obra. A mi hijo chiquito, de 14, María Paz Gaviria le dio un premio especial por ser el mejor expositor de fotografía”, señaló a la revista.

Luego, Gómez Córdoba le preguntó por su hijo, el que practica el poliamor, y lo relacionó con la política: “¿Algo de eso aplica usted en la política?”, le preguntó.

Entonces Barreras definió a su hijo de la siguiente manera:

“Sí, el economista. Es vegano, animalista, ambientalista y poliamoroso. Ellos no tienen pareja, sino nido. Nunca son infieles ni mienten a nadie; todo es por encima de la mesa o, mejor, por encima de la cama”.

Luego, hizo la comparación con la política: “Les contaba eso a los liberales con que estuve reunido hace poco y una senadora liberal, cuyo nombre me reservo para no sonrojarla, dijo: “¡Entonces no vamos a hacer aquí una coalición, sino un poliamor político, porque como es la política del amor, estamos haciendo nido! ¿Cuántos vamos en ese nido?”. Hubo carcajadas y en ese nido terminaron entrando los verdes, los conservadores, los liberales. Estamos en la política del amor. ¡Somos poliamorosos!”.

La organización Sentiido, que se encarga de aporta conocimiento sobre género y diversidad sexual, define el poliamor como “la filosofía y práctica de amar a varias personas a la vez de manera consensuada, honesta, responsable y no posesiva, entendiendo el amor no solamente como el sentimiento que se siente por la pareja, sino incluyendo el que se experimenta por la familia, los amigos, algunos compañeros de trabajo y los animales, entre otros. Es crear vínculos y redes de afecto, de cuidado y de bienestar entre varias personas”.