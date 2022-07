Un final feliz: perro abandonado fue adoptado y ahora se llama ‘Toby taxista’

Este miércoles en horas de la mañana, un taxista denunció que un pasajero abandonó a su mascota dentro de una maleta, luego de pedir el servicio de transporte y pedirle al conductor que lo esperara algunos minutos, mientras iba a un cajero automático en el centro comercial Plaza Imperial.

Lo insólito del caso, es que el dueño dejó algunas instrucciones a tener en cuenta para su cuidado, pero no dio razón alguna de por qué lo dejó a su suerte. “Vea el perrito. Ya está viejito. ¿Tiene hambre? No lo vamos a abandonar tampoco, pero si el dueño me está viendo que se comuniqué a mi celular”.

Dentro de las especificaciones estaba sacarlo cuatro veces al día y en cada salida limpiarle sus patas. Además servirle la comida en la mañana y cuando se le acabe, pues al aparecer no come con juicio. No soltarle la correa por ninguna razón. “Mantenerle agua. Tratar de no jugar con él con las manos. Si se pone gruñón por ponerle la pechera darle la mitad de una galleta. Tener cuidado con las puertas porque se sale. Y los sábados mezclarle la comida con un sobre completo”.

Esa misma noche, Dagoberto Rojas lo llevó hasta su casa y lo dejó en su garaje, pues dice tiene gatos “y le pueden dañar los ojitos”. En el video que compartió se ve al canino de raza shih tzu, saltando y jugando con él.

Un día después, muy en la mañana, como lo indicó el manual, lo sacó en el parque de su conjunto residencial a pasearlo con correa. Toda una experiencia, pues en la grabación dice que es la primera vez que tiene un perro.

El nuevo dueño, quien feliz ha compartido toda esta experiencia, lo llevó a una veterinaria de la localidad de Fontibón. Allí en el recibo se ve que lo bautizó con el nombre de ‘Toby Taxista’. A quien le prestaron el servicio de baño y revisión médica. “Tiene más o menos 3 años. Está en buenas condiciones. No tiene signos de maltrato. Estaba bien cuidado. Toca es hacerle un poquito de aseo, nada más”, aseguró el veterinario.

“¡Que increíble! Gracias a Dios llego a buenas manos que lo acogieron y será un tesoro para la familia. Dios lo bendiga sr. Taxista”. “¡Toby no pudo quedar en mejores manos!”. “¿Hay algún contacto del señor del taxi? Podemos enviar ayudas por esa labor tan linda gracias por no abandonarlo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.