Con estos videos tildan de “atarván” a Gob. de Magdalena por trato a alcaldesa de Santa Marta

El gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, se pone en el centro del ojo público y no precisamente por su labor como político. Varios videos se han difundido por medio de redes sociales, con acusaciones contra el gobernador, que incluso escalan hasta calificarlo de “atarván”, pues le reclaman su trato hacia la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson.

La polémica se encendió luego de que el día de ayer, miércoles 27 de julio, se hiciera la inauguración del nuevo Camellón del sector El Rodadero en la ciudad de Santa Marta. El gobernador asistió al evento para hacer la inauguración junto a la mandataria de la ciudad, pero hubo un comportamiento que no fue de agrado de muchos. En redes sociales denuncian que este comportamiento no fue solo de un caso particular, sino que es algo repetitivo, incluso recopilando videos de la manera en que trata a la mandataria.

En el acto del día de ayer, la alcaldesa Johnson y el gobernador se dispusieron a quitar la tela que cubría uno de los carteles que tendría esta zona renovada de la ciudad, pero un jalón con ínfulas de prepotencia se habría asomado luego de que la tela terminó de caer. En un video difundido en redes sociales por el periodista director del medio Seguimiento, Polo Díaz Granados, el hombre compartió la manera en que el gobernador le jaló la tela a la alcaldesa y la hizo soltarla para luego levantarla.

“Miren la forma en que le arrebata la bandera durante inauguración del camellón de El Rodadero. Caicedo tiene problemas”, dice el hombre en su cuenta de Twitter. Además, el periodista también recordó en la red sociales un video en el que el gobernador le habla al oído a la alcaldesa para que se haga en el sitio en el que él está. Ella, con cara seria y sin titubear, se cambia de puesto con él. “Esto no puede ser que, porque es de izquierda, me quedo callado/a. ¡Condena social, por atarván!”, sentenció el periodista.

“Ya yo le había dedicado un hilo a esta forma denigrante en que @carlosecaicedo trata a la primera mujer de Santa Marta. Esto merece todo el rechazo de las mujeres del país, sean de izquierda, derecha o de lo que sea. Carlos no puede seguir haciendo esto”, comenta el hombre.

Al respecto los usuarios en redes sociales han reaccionado dándole razón al periodista y otros le han dicho que su reacción a esto es exagerada y que el percance en la inauguración reciente en El Rodadero fue una cosa “más de amigos”.

“Ese man lo pintaban como el modelo del futuro del político de la costa, pero que va!! Es más de lo mismo que no queremos en nuestro país”, comentó un usuario. “¿Esto no es un acto de la Alcaldía? Cancelado para mí ese señor”, dijo otro usuario.

“Otra vez con FALSEDAD, no corte el video. Mire cómo ríe Virna. Estaban bromeando entre los dos. Pase todo el vídeo, no lo edite”, fue la sentencia de otro usuario. “Men no recortes el vídeo, inmediatamente el man la abraza, parece más algo de amigos que cualquier otra cosa. Si le tienes rabia a Caicedo entonces pon cosas contundentes no un vídeo recortado para influir a las personas a pensar como tú”, opinó otro usuario.

