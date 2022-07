Hombre denuncia que fue abusado sexualmente por miembros del Clan del Golfo

Un desgarrador testimonio fue denunciado por un hombre de 29 años, y de nacionalidad venezolana, quién llegó a Colombia hace cinco años y afirmó que integrantes del Clan del Golfo lo tuvieron secuestrado por seis días en una cabaña entre Santa Verónica y el municipio de Piojó, Atlántico donde abusaron sexualmente de él.

Todo ocurrió en marzo de 2022 cuando una mujer rubia, alta y elegante llegó hasta su puesto de comida en el municipio de Juan de Acosta, habló con él y, aparentemente, le ofreció un trabajo en el que iba bailar en una fiesta, porque también se dedica a la danza, pero al llegar al lugar no fue así.

“Me llevaron a una especie de cabaña en la vía que comunica a Piojó con Santa Verónica. Cuando estuve encerrado allí me decían que estuviera callado, que hiciera caso a todo lo que me pedían para que el dueño de la reunión no se enojara y me hiciera algo. Yo tenía mi mente agotada por todo lo que estaba pasando en Juan de Acosta, y pues realmente pensé que allí acabaría todo para mí”, expresó el denunciante al diario El Heraldo.

Su primera noche fue un tormento. “Tres hombres abusaron sexualmente de mí, fue totalmente asqueroso y aterrador. El resto de días me colocaron a llevar y traer la droga dentro del mismo lugar e incluso a limpiar armas. Aparte de mí había tres mujeres, una de ellas no se veía para nada conforme con lo que estaba sucediendo. Fue así como me di cuenta que estaba siendo víctima de ese grupo al cual aparentemente varias familias del municipio pertenece: el Clan del Golfo”, relató el hombre.

Después de seis días de horror, el afectado se autolesionó un ojo y le dijo a la mujer que lo “contrató” que lo ayudara porque se encontraba mal, por lo que ella y varios hombres lo trasladaron en un vehículo, cuando observó una trocha que quedaba cerca de donde anteriormente vivía se lanzó y corrió huyendo del lugar.

Allí se quedó escondido por varios días hasta que pudo salir y encontrar otro lugar para ocultarse en Barranquilla. Actualmente, según el diario El Heraldo, el hombre está radicando su denuncia registrado como un caso de acceso carnal violento y fue remitido a una entidad del sector salud para el debido procedimiento que se les otorga a todas las víctimas de violencia sexual.