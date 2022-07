Solo el 8% de los proyectos legislativos de los últimos cuatro años fueron sobre educación

El Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación realizó un análisis en materia educativa de las cuatro legislaturas que tuvieron lugar entre 2018 y 2022, encontrando que, aunque este Congreso fue uno de los más activos en producción legislativa de los últimos años, solo 242 de un total de 2.941 proyectos presentados trataban sobre educación y, de esos, el 14% (33) se convirtieron en Ley.

El trabajo del Observatorio muestra que, del total de las iniciativas presentadas en educación, el 77% fueron archivadas o retiradas, y la mitad se hundieron apenas en el primer debate. Actualmente continúan para seguir su trámite en el próximo periodo el 9%.

El 48% de los proyectos presentados fueron sobre educación superior (116). En particular, la discusión se centró en la aprobación de las estampillas, un mecanismo a través del cual las universidades públicas se financian. Por su parte, el 45% de los proyectos fueron sobre educación preescolar, básica y media y su enfoque estuvo, principalmente, en la creación de nuevas cátedras.

A propósito, la directora de la Fundación ExE, Andrea Escobar, afirmó: “Si bien es importante mantener una discusión constante sobre los currículos, ese no necesariamente es el camino para mejorar la calidad de estos niveles educativos, pues no apuntan a transformaciones estructurales del sistema. Hay que pensar menos en cátedras y más en el modelo educativo mismo, allí es donde este nuevo Congreso tiene una oportunidad que no puede dejar pasar”

El informe también destaca que tan solo el 1% fueron iniciativas del Gobierno Nacional y el 2% mixtas en conjunto con el Congreso, mientras que el 97% se distribuyen entre Cámara y Senado. En contraste, los partidos de Gobierno como Centro Democrático, la U y Conservador, fueron los que presentaron mayor cantidad de proyectos, con un 47% del total, pero hay que tener en cuenta que estos partidos cuentan con una mayor representación en el Congreso. En ese sentido, los congresistas de oposición tuvieron mayor cantidad de iniciativas legislativas en promedio.

Dentro de las iniciativas aprobadas, destacan, entre otras:

- La administración del PAE por los consejos de padres o por los fondos de servicios educativos en zonas rurales para aumentar su cobertura y calidad.

- La gratuidad en educación superior para universidades públicas de los estratos 1, 2 y 3.

- La implementación del pago proporcional al salario efectivamente devengado para quienes adquieran nuevas obligaciones con el ICETEX.

Este balance es el punto de partida en materia educativa para los parlamentarios que se posesionaron el 20 de julio, por eso la directora Escobar les hace un llamado sobre temas que, afirma, son ineludibles: “Esperamos que en este nuevo periodo temas como la reforma al Sistema General de Participaciones para que se destinen mayores recursos a calidad educativa, los mecanismos para remediación de aprendizajes, las trayectorias educativas y los incentivos para llevar mejores docentes a las zonas más necesitadas sean la prioridad y, además, el punto de convergencia de todos los partidos políticos.”