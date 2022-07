Le llueven críticas: Vicky Dávila dice que Julián Gallo no es “honorable” congresista

Este 20 de julio se celebró en Colombia el Día de la Independencia, además de que se posesionaron los nuevos congresistas que harán parte del periodo legislativo que comienza en el Senado y la Cámara. La periodista Vicky Dávila no se quedó por fuera del opinómetro sobre lo sucedido en el recinto legislativo.

En medio de la posesión del nuevo Congreso de la República se le presentaron percances al presidente Iván Duque, que brindó una declaración que finalmente fue interrumpida por una gran mayoría de congresistas que se estaban posesionando, que le gritaban “mentiroso”.

La escena se presentó justo cuando el presidente hablaba de la implementación del Acuerdo de Paz, al que claramente le ha hecho expresa oposición desde antes de su llegada a la Presidencia, mediante la campaña al ‘no’ en el Plebiscito que impulsó su partido, el Centro Democrático.

De esta manera, en el recinto también hubo interrupción por cuenta de la intervención de la oposición vigente hasta el día de ayer en el Congreso, que estaba a cargo del congresista firmante de paz, Julián Gallo.

Sus declaraciones tuvieron que esperar dos horas, pues el presidente Iván Duque salió del recinto antes de que pudiera hablar y hacerle una réplica a sus declaraciones. Pero la polémica la avivó la periodista Vicky Dávila, que dijo que es “triste” que al congresista, firmante de paz y ahora senador, le digan “honorable”.

“Es triste cuando en el congreso la mesa directiva llama al ex Farc Julián Gallo, “honorable parlamentario”. No es honorable, a mí me da pena. Si hasta dice que coordinó el asesinato de Alvaro Gómez, (que no le creo nada). ¿Honorable?. Perteneció a un grupo de narcoterroristas”, fueron las palabras que escribió por medio de sus redes sociales.

La periodista también criticó el hecho de que hayan intervenido en el Congreso para interrumpir al presidente Iván Duque, pues son los congresistas que lo hicieron los que quedan mal. También dijo que es una “bofetada a Colombia” que el discurso de la oposición haya estado a cargo de Galló, pues según ella, “en la oposición hay gente decente, con una historia valerosa y una carrera política intachable como para que el discurso opositor lo haga” él.

Por sus declaraciones, la periodista recibió múltiples críticas e incluso cuestionaron su título de periodista como contrapeso a sus declaraciones. “Pues a usted la llaman honorable periodista y comunicadora jajajajaja, el senador @JGalloComunes entregó las armas y se acogió a la legalidad colombiana, ante ella responderá por lo cual deba responder. ¿Usted cuando se desmoviliza @VickyDavilaH?”, fue uno de los comentarios que recibió por medio de Twitter.

De igual forma, otro internauta le dijo que “es lo mismo que cuando le dicen a usted señora “periodista””, sumado a que otra usuaria le replicó: “y a vos te dicen periodista, eso también es triste”.

“Tienes razón no hay total honorabilidad en el congreso y en el periodismo desafortunadamente”, dice otro de los comentarios que recibió la directora de la Revista Semana. “Han hablado en el congreso Salvatore Mancuso, han hablado los paramilitares, por qué no puede hacerlo alguien que decidió dejar las armas. Una de las misiones de los medios de comunicación es educar, no regar odios innecesarios”, opinó otro usuario como respuesta a Dávila.