“No consumo redes sociales, no oigo radio en las mañanas ni veo noticieros”: Iván Duque

Iván Duque entregará la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto y a pocos días de hacerlo, reconoció que las burlas en las redes sociales durante los cuatro años de su gobierno no le afectaron, dijo que: “No consumo redes sociales, no oigo radio en las mañanas ni veo noticieros”.

“La crítica destructiva no me pasa ni por los lados”, dijo el mandatario en medio de una entrevista con el programa Los Informantes. El mandatario agregó que eso no quiere decir que estuvo en una burbuja, sino que se mantuvo en los territorios.

“La mejor forma de no estar en una burbuja es como estuve yo en los territorios. Cuatro vueltas a Colombia, solamente en esos talleres, en cada departamento de nuestro país. Más de 120 consejos de seguridad y presencia en más de 200 municipios en donde nunca había pisado un presidente de la República”, explicó Duque.

En la entrevista insistió en destacar los logros del Plan de Gobierno con el que fue elegido presidente. “Yo goberné con el Plan de Gobierno con el que fui elegido y vamos a dejar cumplido más del 90%. Hay personas que las eligen presidentes y creen que las están eligiendo como creadores del universo, en cuatro años, uno no crea el universo”, agregó.

En medio del diálogo aprovechó para echar unas indirectas al nuevo gobierno, diciendo que “si piensa que uno se sienta acá y dice: ‘¡Acábese esa institución!’, ‘¡Acábese la otra!’ ‘¡Exprópiese!’, ¡eso es ridículo!”.

Reconoció como ‘metidas de pata’ las populares polémicas, como cuando se le salió el ‘Polombia’, “yo nunca dije Polombia, lo que pasa es que en un discurso donde yo siempre hablaba de la política con P mayúscula. Sí, ahí sí hubo un lapsus”.

En ese momento dijo: “Porque esa Colombia con P mayúscula, es la que necesitamos”.