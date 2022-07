“No comparto que utilice el color de piel para inspirar lástima”: Polo Polo sobre Francia Márquez

Este jueves, 14 de julio, Miguel Polo Polo, reconocido twittero se refirió a Francia Márquez, vicepresidenta de la República electa, con ocasión de la citación que le formuló la Fiscalía General de la Nación por los mensajes publicados a través de sus redes sociales en las que la señaló como “estafadora”. Explicó que sus diferencias son por las ideas y que no comparte que utilice el color de la piel para inspirar lástima.

Polo Polo habló con la revista Semana y se refirió a si le caía mal o no, por lo que dijo que: “no me puede caer mal porque yo no la conozco y tampoco me interesa. Pero, más que por la persona, es por las ideas. Yo no comparto que hoy en día se utilice el color de piel para acceder a cierto tipo de beneficios, para inspirar lástima, para inspirar autoconmiseración, para inspirar pobreza, porque a mi ese discurso de que: ‘yo soy pobrecito, a mí me abandonó el Estado, es que estoy así por culpa de unos opresores’. A mí me parece patético y cobarde”.

Luego aseguró que Márquez ha utilizado ese discurso. “Ella se ha autodenominado como negra empobrecida de abajo. ¿Negra empobrecida una mujer que viene de una familia en el Cauca que tiene minas de oro?. Entonces, ella ha querido importar un discurso de racismo a Colombia; porque seamos claros, en Colombia sí habrá unos cuántos idiotas que serán racistas, pero la gran mayoría de los colombianos no son racistas”.

Polo Polo aseguró que en Colombia la sociedad es pluriétnica, multicultural, un país de mestizajes. “Acá el problema del racismo no ha sido un problema estructura. Lo hablo en mi caso, las únicas veces que he recibido racismo es en las redes sociales cuando expreso mi opinión política, de resto yo he podido ingresar a la universidad libremente y he podido acceder a trabajos libremente sin importar mi color de piel y esta señora ha querido importar un problema que no es de Colombia”.

Además, agregó que Márquez se ha referido a que el tema de la pobreza tiene que ver con el color de la piel y ha dicho que: “los negros son pobres porque son negros y no es así, las personas que viven en Bogotá pueden mirar a los cerros y darse cuenta que la mayoría son blancos y comen papel higiénico y toman agua de panela y se acuestan a veces con el estómago vacío. La pobreza no discrimina el color de la piel”.