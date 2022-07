“Bum, bum, bum y pa, pa, pa”: la genuina descripción de una testigo en una balacera

El relato de la testigo de una balacera en Barranquilla, en plena transmisión en vivo de Noticias Caracol, dejó sin palabras a la periodista que reportaba el hecho. Pese a que se trató de un suceso de gravedad, en el que un soldado de un batallón resultó herido, no dejó de llamar la atención la forma en la que la mujer contó lo que sucedió.

El hecho ocurrió en el Batallón de la Segunda Brigada del Ejército, cuando dos hombres y una mujer atacaron a uno de los soldados que prestaba guardia en el lugar.

La única testigo es una mujer barranquillera que en ese momento escuchó los disparos y salió de su casa a verificar lo que sucedió. La reportera de Noticias Caracol llegó minutos después al lugar de los hechos y la entrevistó.

Con su acento caribeño y sin mayor problema, la mujer dijo: “Y de repente bum, bum, bum y alguien respondía pa, pa pa. Entonces yo me asomé, bajé acá a la puerta, pero los militares enseguida me regañaron: ’Ey, qué vas a buscar para allá, que hay una plomera’, entonces yo me regresé”.

El video de la narración ya ha sacado más de una carcajada, pues lo relacionan con el video viral del paraguayo, recordado por decir en una entrevista que “voló, y me hizo volar, y yo volé de él”.