Lo que decía la carta que había dejado: apareció hija de periodista en Bogotá

En la madrugada de este martes 12 de julio la Policía Nacional informó que la hija del periodista Pepe Morón, Sofía Morón, fue encontrada sana y salva. Esto era lo que decía la carta que había dejado en su casa antes de desaparecer.

Pepe Morón Real, quien es periodista de RCN Radio, había denunciado a través de sus redes sociales la desaparición de su hija, quien es estudiante de décimo grado.

Su padre relató que la última persona en verla, fue un compañero de clases que iba a buscar una guitarra en casa de la joven de 15 años. Minutos más tarde, Sofía habría salido a encontrarse con un primo, pero nunca llegó a la cita acordada.

“Ella quedó de verse con un primo de nosotros en la estación de Marly, pero no llegó a la cita, entonces él me estuvo llamando, fue a la emisora, llegamos a casa y encontramos una carta de ella de despedida. Fue lo último que se supo”, señaló el periodista.

La nota dejó con preocupación a su familia tras un posible intento de suicidio que menciona en la nota, pues explicaba que “ya no quería ser más una carga”.

“Pues la vida solo es un sufrimiento continuo ¡Tanto que tenemos que buscar un propósito para no pensar en ello! Ya no seré más una carga, ni tampoco una decepción para ti. Ya no me haré más la víctima. Ya no estaré más en esta vida”, son las fuertes palabras que pronuncia la joven en medio de la misiva.

En la madrugada de este martes, el periodista informó que fue contactado por el Gaula de la Policía Nacional, entre la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera. “Me avisaron alrededor de las dos treinta, tres de la mañana. Me mandaron una foto para confirmar si era ella y me dijeron que me fuera para la URI de Puente Aranda”, explicó el padre de la menor de edad a Semana.

De igual forma, se conoce que la joven se encuentra en el Centro Especializado Revivir, ubicado en el barrio Salitre El Greco. “A mí no me han dejado hablar con ella todavía. Sí la vi para que yo confirmara que era ella. La vi caminando hacia el consultorio donde le iban a hacer la primera entrevista. Agradezco a todos los colegas, sobre todo con el Gaula de la Policía, la Sijin, la Policía Metropolitana en General. No tengo sino agradecimientos”, dijo el periodista.

“Llegué aquí con el único propósito de que mi abuela pudiera ver que tenía un nieto o nieta antes de morir y así fue como le traje felicidad. Ella ya no está; por lo tanto, mi propósito en este mundo se acabó o por lo menos cerca de ustedes. Sé que no sobreviviré un día en la calle y que personas mueren a diario, seré una de ellas. No te enojes por esto, por favor. Adiós, te amo”, había concluido en la carta la menor de edad.

Recuerde, estas son las líneas de apoyo psicológico

Calma para atención al género masculino: 018000-423614

018000-423614 Porque quiero estar bien: 333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/

333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/ El poder de ser escuchado: 106

106 Línea psicoactiva “Activa tu mente, transforma tu vida”: 018000-112439