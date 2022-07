Abogado fue drogado para robarle $190 millones, que presuntos ladrones gastaron en joyas

Andrés Díaz, un abogado de 26 años, es la reciente víctima de hurto bajo la modalidad de escopolamina. En entrevista con el medio W Radio contó los momentos que recuerda antes del hecho.

“Yo me encontraba con unos amigos compartiendo en un bar ubicado al norte de Bogotá. Cuando uno de ellos me dijo que nos fuéramos a otro establecimiento en la Calle 100 con 17. Allí empezamos a tomar cuando de repente ya no recuerdo nada de lo que pasó esa noche”.

El robo ocurrió el viernes 8 de julio y 24 horas después, dice que despertó alrededor de la 1pm en un andén de un barrio desconocido. “Había mucha gente transitando, nadie me brindó una asistencia. Por el instinto de supervivencia, pude tomar un taxi que me llevó hasta mi casa”.

Posteriormente Díaz contó que una vez en su casa, su familia lo vio en una situación bastante crítica y lo llevaron hasta una Clínica al norte de la ciudad. Horas después y ya recuperado, se dio cuenta que le habían desocupado su cuenta bancaria y lo había perdido todo.

“Me sacaron $190 millones de mi cuenta de ahorros. Nadie sabia que tenía esa plata. Estaba golpeado y supongo que de esta manera accedieron a mi contraseña. Tomaron mis documentos y se fueron a un centro comercial al norte de Bogotá para realizar compras millonarias en joyerías ($70 millones), relojes ($80millones), gafas, tecnología, electrodomésticos y demás”.

La víctima también denuncia que la entidad financiera no se haya percatado del alto monto de estas compras hechas en tres horas. “A mi me parece inusual que no bloquearan la tarjeta o me hayan llamado para verificar la identidad. Asimismo también me pregunto como los comercios realizan unas ventas tan altas sin verificar que el propietario de la tarjeta débito sea quien manifiesta ser”.

Finalmente, dice que al momento de dirigirse a los lugares dónde al parecer realizaron las compras, le dijeron que por temas de seguridad no le pueden mostrar los videos para identificar a los presuntos responsables.