Cantante Freddy Burbano intentó cambiar de silla y así hacer parecer que él no iba manejando en accidente

El pasado 9 de julio, Freddy Burbano pasó de ser uno de los cantantes de música popular más queridos a estar en el ojo de la prensa por ser el autor de un homicidio que acaparó titulares debido a que el cantautor fue el autor de un accidente que terminó con la vida de una joven de 21 años que salía de trabajar. Los hechos ocurrieron en Bogotá.

Puede leer: Fiscalía archivó investigación contra ‘Caya’ Daza y Víctor Hugo, por caso de la ‘Ñeñepolítica’

Según las primeras versiones de los hechos, Burbano iba manejando su camioneta hacia las 3 de la mañana cuando chocó fuertemente contra un taxi que transportaba a Karen Molina Luna, quien salió expulsada del vehículo por el fuerte impacto del choque, ocasionándole así la muerte de forma inmediata.

Tras el fuerte accidente, las autoridades llegaron al lugar y trasladaron a Burbano a la UCI de Puente Aranda donde atendieron al cantante por presentar un trauma craneoencefálico. Sin embargo, según testigos del accidente, una vez ocurrieron los hechos, el cantante quizo evadir la responsabilidad de los hechos tratando de cambiarse de silla para que pareciera que el sujeto no iba manejando la camioneta.

Cabe destacar que, la joven Karen Molina no fue la única víctima de este accidente. Como consecuencia del impacto, tanto el conductor del taxi como otro joven que acompañaba a Karen quedaron con lesiones en su cuerpo.

Lea también: “Pero cierto que 5G no hay oficialmente en el país”, usuarios sobre prohibición de Apple

¿Qué dicen las autoridades?

Una vez se presentaron los hecho, el cantante fue presentado ante un juez de control de garantías, para entonces este determinó legal su captura por su estado de alicoramiento. Además, según reportó El Tiempo, un fiscal de Bogotá le imputó este domingo el delito de homicidio simple, bajo la modalidad de dolo eventual.

Sobre el particular, se espera la decisión de las autoridades sobre el lugar en el que el cantante debe cumplir su pena. Es decir, si debe o no ir a la cárcel. Inicialmente, el sujeto no aceptó los cargos y se declaró inocente.