“Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud”: Rudolf Hommes sobre eliminar las EPS

En las últimas horas Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, quien apoyó la campaña del Pacto Histórico, se pronunció sobre el plan que tiene Gustavo Petro, presidente electo, de eliminar las EPS y aseguró que hacerlo podría traer “consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud”.

El también exrector de la Universidad de los Andes expresó su postura sobre la idea de Petro de eliminar las EPS y dijo que no el sistema no es perfecto, pero atiende a la mayoría de la población urbana. Además, propone una reforma que permita la atención de la población en las zonas rurales.

“El sistema de salud no es perfecto pero atiende a la mayoría de la población urbana y precariamente a la rural. La reforma tendría que comenzar en el sector rural y el ejemplo a seguir es el de Ecuador: puestos de salud en todos los corregimientos, adecuadamente equipados”, escribió Hommes en su cuenta oficial de Twitter.

Además, dijo que no se puede “destruir algo que funciona”, por lo que le pide al presidente electo hacer un análisis de la decisión, por lo que podría significar para el país y que antes de destruirlo debe tenerse algo ya en marcha que demuestre que funcione mejor.

“No se debe correr el riesgo de destruir algo que funciona antes de tener andando algo mejor. Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud”, agregó.

Ante la postura, las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios de internet le respondieron: “Señor Rudolf Hommes. Si las EPS fueran tan buenas por qué toca pagar Prepagada que además tampoco está funcionando? Soy profesional de la salud y he visto gente complicada muy complicada por qué la EPS no aprueba cirugías, quimioterapias, por qué no suministran rehabilitación”, “Dr. Hommes, eso es un refrito de campaña. La verdad verdadera es el hueco financiero del sector salud por culpa de las EPS y otros mecanismos de corrupción del que forman parte. Tuvieron 30 años para probarse veraces, dejen al Presidente y la Dra. Corcho apostarle al cambio!”.