Petro pide investigación a la Procuraduría sobre subasta de ‘lote diamante’ de Bogotá

El próximo 12 de julio, a las 10 a. m., se vencerá el plazo para presentar las ofertas de compra sobre uno de los megalotes más valiosos de Bogotá, que está ubicado en uno de los mejores sectores de la capital, ya que está cerca del búnker de la Fiscalía, la embajada de Estados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del lujoso hotel Gran Hyatt, en la zona de Ciudad Salitre. Es por su ubicación que es conocido como el ‘lote diamante’. y que tiene cerca de 8.689 metros cuadrados.

De acuerdo con El Tiempo este es un predio oficial y el aviso de ‘Se vende’ se instaló desde el pasado 22 de junio.

Desde octubre de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro, dueña del predio, delegó a la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca como encargada de la venta con la que busca recaudar 75.552 millones de pesos en esa transacción.

Durante un debate de control político en agosto de 2021, se le pidió públicamente a la superintendente de Notariado en ese momento, Fernanda García, no vender el ‘lote diamante’ hasta tanto se aclaren los problemas presupuestales que tiene dicha entidad.

“Si no tenemos claridad presupuestal, no venda ese bien inmueble de la 26. Primero solucionemos el problema estructural; se lo digo porque esa plata se va a ir por los sifones. No venda los inmuebles, busquemos los recursos del presupuesto; es hora de revisar porcentajes”, dijo el representante de Risaralda Gabriel Vallejo del Centro Democrático, según Infobae.

En diciembre del 2021 hicieron una nueva convocatoria, porque la inmobiliaria aseguró que no se había presentado ningún interesado, ya que los interesados deben consignar ya no el 30% (como en un principio), sino el 20% del valor, cerca de 15.110 millones de pesos.

En relación a esta posible venta, Gustavo Petro, presidente electo, escribió a través de su cuenta de Twitter y pidió que se investigue “la subasta” de este lote.

“Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad, por la superintendencia de notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA”, escribió Petro.