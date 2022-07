¿Se terminan las especulaciones? Rodolfo Hernández confirmó que acepta curul al Senado

Este miércoles, el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, confirmó durante una entrevista con el medio Caracol Radio, que sí aceptará su curul correspondiente en el Senado de la República y se posesionará el próximo 20 de julio.

“Como saben todos los colombianos yo tengo ciertas habilidades en la ingeniería, pero vamos a ir al Senado a defender el tema que yo sé que es enfrentar la corrupción, todos los trucos y manipulaciones que hacen en los pliegos tipo, como desarrollan, como hacen interventorias. Tienen tres formas de robar a los colombianos, contratan para hacer una cosa y hacen otra”.

Frente a la pregunta si desde su puesto como congresista hará o no oposición al gobierno entrante de Gustavo Petro aseguró que “hacer oposición por hacerla, es estúpido”. Sin embargo, dijo, estará vigilante a su administración.

Esto va a acorde, a lo que tan solo hace un día había afirmado para el medio, Blu Radio. “¿Cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”.

Ese mismo día el también exalcalde de Bucaramanga, había señalado que aún estaba considerando aceptar su curul pues dijo no tener experiencia en el ámbito legislativo.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”.

Hernández puede acceder a una curul gracias a una reforma en el artículo 112 de la Constitución Nacional (Estatuto de la oposición) aprobada en el Congreso de la República, en la cual determina que quienes queden con la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales pueden acceder al senado y a la Cámara de Representantes.

Este estatuto surgió en 2018, a partir del acuerdo de paz con las Farc y el primero en hacerlo realidad fue, precisamente, Gustavo Petro, quien obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales, cuando Iván Duque fue elegido como presidente.