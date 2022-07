Madre pide respuestas por muerte de su bebé, quién estaba a cargo del ICBF

Recientemente se conoció una denuncia realizada por la madre de una menor de un año de edad, quién aseguró que su hija, estando a cargo de un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), falleció en circunstancias que aún son materia de investigación.

La bebé había quedado bajo custodia de una mamá suplente, en un centro de la entidad en la localidad de Los Mártires, luego de que su progenitora la llevará dos meses antes a un centro asistencial al sur de la ciudad, tras sufrir una caída.

“Tenía que trabajar, dejé a mi niña a cuidado de una menor. La niña sí se me cayó de la cama, fuimos a llevarla al hospital y nos dicen que es una fractura de cráneo. Luego un neurocirujano nos dice que es una fractura leve. No tenía una desnutrición severa, tenía una desnutrición controlada. Le dieron salida, pero yo salí con seguimiento del ICBF”, aseguró Blanca Ostos, madre de la niña fallecida a CityTv.

Por este diagnóstico, los médicos del Hospital reportaron el caso a los trabajadores sociales y es así como a la bebé se le habría dado una medida de atención por parte de la entidad.

Sin embargo, este lunes, Blanca Ostos indicó que recibió una llamada por parte de una defensora de familia a las dos de la tarde, donde le informaba que su hija estaba en la Clínica La Colina y que fuera porque la bebé “había tenido un problema”. Cuando llegó le informaron que ya había fallecido.

Te puede interesar: Lo adoran como un dios: nació bebé con cuatro brazos y cuatro piernas

“La única respuesta que me da Nancy es que la señora (madre sustituta) vivía cerca (al hospital) y por eso la trasladó allá”. Sin embargo, para Ostos, esto no responde al cómo su hija terminó en el norte de la capital si a ella le habían informado que se encontraba en el hogar del ICBF, ubicado en la localidad de Los Mártires. Además afirmó que su deceso no está relacionado al accidente que sufrió tiempo atrás.

Por el momento, el cuerpo de la bebé de un año permanece en Medicina Legal para determinar las causas de su muerte. “Acá nos dicen que la información se le dan al ICBF, pero yo soy la mamá. Nos dicen que les firmamos una custodia, cuando yo nunca firmé una custodia al ICBF”, anotó Ostos.

La entidad le indicó a City Tv que “se activaron los protocolos de atención para estos casos”. Sin embargo no han dado respuesta adicional alguna.