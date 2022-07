Audios confirmarían muerte de Iván Márquez, ¿quiénes lo asesinaron?

En el vecino país de Venezuela habría muerto alias ‘Iván Márquez’, jefe de las disidencias de las Farc, autodenominadas ‘Segunda Marquetalia’. Si bien desde el pasado sábado 2 de julio el presidente Iván Duque no confirma esta baja, a través de varios medios de comunicación ya se habría conocido que por medio de interceptaciones se confirma la noticia.

“Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración lo informaremos oportunamente”, afirmó el presidente Iván Duque el sábado cuando se corría el rumor de que este jefe disidente guerrillero habría muerto.

Varias fuente en Venezuela, citadas por BLU Radio, confirmaron la muerte del Márquez teniendo en cuenta unas interceptaciones, que estarían en poder de organismos de inteligencia de ese país y que en Colombia habrían sido reveladas por El Tiempo.

El guerrillero, con nombre real Luciano Marín, habría sido asesinado en medio de un atentado en su contra que habrían cometido, al parecer otras guerrillas, en el estado de Apure, fronterizo con territorio colombiano. Con este ya serían 4 los cabecillas que habrían muerto en territorio venezolano y al parecer las interceptaciones indican que estarían ya buscando quién podría ser el reemplazo del cabecilla.

El Gobierno Colombiano aún no confirma la información de primera mano, por lo que no se conoce exactamente cuáles fueron los hechos exactos en los que habría caído Márquez, quien fue negociador de la paz con la administración de Juan Manuel Santos y decidió no posesionarse en su curul del Senado, además de volver a la ilegalidad en las armas.

Al parecer, ya sonarían nombres como ‘John 40’ y ‘Zarco Alidenever’ como posibles sucesores de ‘Iván Márquez’, aún es incierto lo que pasaría de confirmarse definitivamente la muerte de este jefe disidente de las Farc.

Por su parte, el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), aseguró, ante la probable muerte de Iván Márquez en territorio venezolano, que su posible sucesor en esta estructura, sería José Vicente Lesmes, alías ‘Walter Mendoza’.

Por ahora, se espera una confirmación certera de los hechos por parte del Gobierno colombiano, el cual afirmó estar indagando estos rumores que en territorio venezolano se habla de que ya estarían confirmados.