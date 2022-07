Mujer explicó las claves para conseguir empleo y la despidieron

Se trata del caso de Lexi Larson quien a través de su cuenta de Tiktok buscaba ayudar a las millones de personas para lograr conseguir un trabajo. Para lograrlo decidió publicar las claves para conseguir un empleo a través de un video, que tuvo tanta acogida que llegó hasta los jefes de Lexi, quienes decidieron despedirla. El video cuenta con más de 880.000 reproducciones y 63.000 likes y recibió miles de comentarios.

Según los jefes de la empresa para que Lexi trabajaba, a través del video ella reveló su experiencia personal para lograr ser contratada y el salario que estaba recibiendo, por lo que eso fue interpretado como una falta de privacidad de la compañía.

“Terminaron despidiéndome. Hace unas semanas estuve publicando claves para lograr un empleo en la industria de la tecnología. Estoy nerviosa de contar detalles aquí, pero básicamente a ellos no les gustó para nada que hubiese compartido mi salario. Por eso tuve que bajar los videos. Luego dijeron que era por temas de seguridad, porque yo podría publicar algo privado de la compañía en mi cuenta de Tiktok. Les pregunté si yo había publicado algo relacionado con la seguridad y dijeron que no, pero que podría pasar en cualquier momento en el futuro y que no querían tener el riesgo conmigo”, dijo Larson en otro video publicado en la misma cuenta.

“Tuve un ataque de pánico cuando llegué a la casa, lloré por varios días. Ya me siento mejor ahora, pero sigo temblando. Sin embargo, tengo que decir que tengo suerte que mi último jefe, sabe de mis Tiktok y no tiene problema con eso, por lo que me dio empleo de nuevo”, reveló la joven al contar la historia, porque considera que su despido fue injusto e innecesario.

La historia rápidamente se volvió viral y la joven que vive en Colorado, Estados Unidos, empezó a recibir miles de mensajes de apoyo: “siento mucho que te despidieron de tu trabajo, espero que te vaya bien en todo. un fuerte abrazo saludos desde Perú”; “Por favor, tienes que hablar con un abogado laboral, te podrán dar asesoría gratuita”, “Habla con un abogado ahora, el ilegal que cualquier empleado en Estados Unidos tome represalias contra un empleado por revelar su salario”, entre muchos otros.