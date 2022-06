“Serán pacientes diabéticos. La mermelada manda”: Cabal al Partido de la U, por su no oposición

Este puente festivo, se conocieron importantes anuncios por parte de dos partidos políticos que durante la campaña presidencial, habían apoyado al exaspirante Federico Gutiérrez: Conservador y de la U.

Inicialmente, este sábado, 39 senadores y representantes a la cámara conservadores en los que destacan, Efraín José Cepeda, Nadie Blel Scaff y Nicolás Antonio Barguil, señalaron que como partido no harán oposición al nuevo gobierno de izquierda, entrante.

“Como líderes políticos demócratas, con enfoque de centro derecha (...) declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos, apegados siempre a la Constitución de 1991″.

Tras este anuncio, el presidente de ese partido desde 2019, Omar Yepes Alzate, indicó que renunciará a su cargo. “En la reunión del Directorio Nacional Conservador que se reunirá el próximo jueves entregaré mi renuncia a la presidencia”.

Luego, 24 horas después, en un comunicado de prensa, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, señalo no solo hacer parte del diálogo del Gran Acuerdo Nacional, si no también sumarse a la no oposición al nuevo gobierno de Gustavo Petro.

“Seremos parte de la coalición parlamentaria del Gobierno electo para elección de las mesas directivas de las diferentes comisiones de Senado y Cámara de Representantes”.

Por este anuncio, la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quién desde el resultado de las elecciones de pasado 19 de junio, publicó que será oposición, arremetió contra este partido. “Todos serán pacientes diabéticos. Nada cambia. La mermelada manda”.

A su desacuerdo, se suma también el de Federico Gutiérrez, quién a pesar de no pertenecer a un partido oficial, dijo seguir firme y hacer “una oposición seria y responsable al Gobierno de Petro”.

Asimismo el partido Colombia Justas Libres, así como el movimiento Salvación Nacional del también excandidato por las consultas presidenciales, Enrique Gómez, serán opositores. Sin embargo, este último movimiento no tiene representación en el Congreso.