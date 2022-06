Video: líder social narró angustioso momento en que hombres armados intentaron asesinarlo

En la noche de este viernes, el líder social y defensor de Derechos Humanos, José Marrugo, denunció a través de un video el angustioso momento en que él y su equipo de seguridad habían sido víctimas de un atentado por parte de hombres armados que les dispararon.

“A eso de las seis de la tarde venía de Caimito para Sincelejo y en el trayecto conocido como ‘Pueblo loco’ o ‘Pueblo Nuevo’, dos hombres en una moto intentaron atentar contra nuestra integridad. El esquema de seguridad reaccionó y me sacó del sitio”.

En ese momento, Marrugo señaló que “se encontraba en la estación de Policía de La Unión (Sucre) para que me brinde atención y me lleven hasta mi casa. Pero resulta que los uniformados me dice que me acompañan hasta cierto punto y luego tengo que irme solo. Me van a dejar solo en esta vaina, en este camino”, dijo entre lágrimas.

El líder social finalizó su grabación pidiendo ayuda. “No me dejen solo aquí. Por favor, ¡ayúdenme! Vengo adelantando un trabajo social y estoy corriendo peligro. Estoy con la personera”.

José Marrugo, quién también es reportero del medio de Comunicación Alternativo y Popular, El Parche Crítico, indicaron que “en este momento él se encuentra en un lugar seguro, está bien. Aunque sigue bastante aturdido por lo que pasó”.

Periodistas como Monica Rodríguez, compartió el video y pidió a las autoridades protegerlo. “Señores @SucrePolicia no lo dejen solo por favor. @PoliciaColombia deben protegerlo”.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz, entre el 7 de agosto de 2018 al 4 de junio de 2022, 930 liderazgos sociales, de los cuales 126 fueron mujeres. Asimismo, 254 excombatientes de las FARC (11 mujeres) fueron asesinados.