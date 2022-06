Nuevas fechas de pago para el impuesto predial y de vehículos en Bogotá

La Administración distrital amplió los plazos para realizar el pago de los impuestos con el 10% de descuento. Inicialmente el del Predial que estaba previsto para este 24 de junio, se extendió hasta el 15 de julio, y el de vehículos pasó del 15 de julio al 12 de agosto de este año. Asimismo, las fechas sin descuento serán para el 29 de julio para el impuesto predial y el 26 de agosto para automotores.

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, informó que la decisión se tomó para que la gran mayoría de los bogotanos pueda acogerse al pago de estos impuestos con el descuento. “Nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10% de descuento, por eso decidimos ampliar los plazos”.

Y añadió: “Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”.

A la fecha, la ciudad ha recibido por Predial más de 2,5 billones de pesos y el recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos. Además, el distrito ha recibido 1,8 millones de pagos de parte de los bogotanos.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda aclaró que desde este jueves, el sistema empezará a cambiar las fechas finalizando este sábado. De igual forma, aquellas personas que obtuvieron su factura este 23 de junio y el viernes, solo podrán pagar el impuesto de forma presencial en los bancos autorizados y por PSE. Por último la entidad indicó que a partir del martes, 28 de junio, podrán hacerlo en la página web de sus bancos.

Pago de impuestos en puntos de atención

• El 24 de junio, se prestará el servicio de 5:30 a. m. a 5:30 p. m. en el SuperCADE CAD, de la carrera 30; en los demás, se prestará de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

• El sábado 25 de junio, no habrá servicio en ninguno de los puntos de atención debido a que la entidad realizará el respectivo ajuste en las facturas.

• A partir del martes, 28 de junio, se reestablecerá el horario habitual de 7:00 a. m. a 5:30 p. m en todos los puntos.