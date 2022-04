¿Cómo descargar la factura para el pago del impuesto predial 2022?

Ante el aumento de quejas por parte de los ciudadanos para registrarse en la oficina virtual de la entidad con su correo electrónico y una clave, para así descargar el impuesto predial, la Administración Distrital tomó la decisión este viernes de modificar el calendario tributario 2022.

De esta manera, anunció que el plazo para el pago del impuesto predial vía virtual, con el 10 % de descuento, ya no será el 9 de mayo de 2022 sino el 24 de junio de 2022. Además, el pago del impuesto vehicular, con un descuento del 10 %, también se amplía hasta el 15 de julio de 2022.

El funcionario recordó, además, que no es necesario acudir a los diferentes puntos de atención presenciales y recomendó recurrir a los mecanismos alternativos diseñados para facilitar los trámites respectivos. “Estamos enviando facturas en físico y por correo; además, tenemos permanentemente habilitado el botón de descarga de facturas en el portal de la SDH”, aseguró el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Paso a paso para obtener tu factura

1. Ingresa a www.haciendabogota.gov.co y da clic en el botón”Descarga ya tu factura”.

2. En la ventana abierta, haz clic en “Impuesto” y luego en “Predial”.

3. Selecciona “Tipo de Documento” y escribe el número sin puntos, sin espacios y sin el dígito de verificación (en el caso del NIT).

4. Ingresa también el CHIP del predio, que está conformado por 11 caracteres (las primeras tres letras siempre serán AAA, seguidas por cuatro números y cuatro letras). Todas las letras deben escribirse con MAYÚSCULAS.

5. Al hacer clic en “Buscar”, aparecerá el nombre del propietario del predio y el ícono para descargar la factura.

6. Se descargará en tu dispositivo un archivo en formato PDF. Ábrelo y podrás ver tu factura del impuesto Predial.

Nota: Te recomendamos imprimirlo a láser para realizar los pagos en bancos o puntos autorizados.

La Secretaría Distrital de Hacienda indicó que “si al momento de pulsar ‘Buscar’ tu factura no se encuentra disponible, se debe a uno de los siguientes casos: la SDH no tiene los datos del propietario. El predio es nuevo y aún no cuenta con CHIP. El predio goza de algún porcentaje de exención. Se requiere pagar años anteriores a 2022″.

Para más información puedes visitar las siguientes páginas de la entidad: https://www.shd.gov.co/shd/canales-de-atencion-ciudadania o https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/nuevas-fechas-del-calendario-tributario-de-la-secretaria-de-hacienda